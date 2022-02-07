Триумфаторы Кубка африканских наций "подарили" Сенегалу выходной

Президент Сенегала Маки Салл после победы футбольной сборной на Кубке Африки объявил понедельник, 7 февраля, выходным днем в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Gulfnews.
Сборная Сенегала сегодня возвращается домой, в столицу страны Дакар.
И для того чтобы болельщики встретили футболистов в стране будет выходной день.
Маки Салл отменил последний этап дипломатической поездки, чтобы лично поздравить команду.
Выходной день в Сенегале будет оплачиваемым.
Также президент страны поздравил сборную в своем Twitter:
Напомним, что в финале Кубка африканских наций сборная Сенегала в серии пенальти победила сборную Египта.