Триумфаторы Кубка африканских наций "подарили" Сенегалу выходной

Сборная Сенегала сегодня возвращается домой, в столицу страны Дакар.

И для того чтобы болельщики встретили футболистов в стране будет выходной день.

Маки Салл отменил последний этап дипломатической поездки, чтобы лично поздравить команду.

Выходной день в Сенегале будет оплачиваемым.

Также президент страны поздравил сборную в своем Twitter: