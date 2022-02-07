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Триумфаторы Кубка африканских наций "подарили" Сенегалу выходной

Автор: Андрей Вырва

Президент Сенегала Маки Салл после победы футбольной сборной на Кубке Африки объявил понедельник, 7 февраля, выходным днем в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Gulfnews.

Сборная Сенегала сегодня возвращается домой, в столицу страны Дакар.

И для того чтобы болельщики встретили футболистов в стране будет выходной день.

Маки Салл отменил последний этап дипломатической поездки, чтобы лично поздравить команду.

Выходной день в Сенегале будет оплачиваемым.

Также президент страны поздравил сборную в своем Twitter:

Напомним, что в финале Кубка африканских наций сборная Сенегала в серии пенальти победила сборную Египта.

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Футбол