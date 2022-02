Сенегал в серии пенальти победил Египет и выиграл Кубок Африки

Сенегал – Египет 0:0

В начале матча сборная Сенегала заработала право на пробитие пенальти. Но Садио Мане не смог переиграть голкипера египтян.

К концу первого тайма была ровная игра, в которой можно отметить разве что удар Мохамеда Салаха, с которым справился голкипер Сенегала.

Во втором тайме продолжилась ровная игра, в которой немного остро были сенегальцы. Но команды не забили голов в основное время, поэтому их ожидало еще 30 минут.

В первой дополнительной 15-минутке у игроков Сенегала было три голевых момента, однако не смогли их реализовать.Во втором дополнительном тайме команды не рисковали и такое впечатление, что ждали серию пенальти. Матч завершился со счётом 0:0.

Серия пенальти команды началась с точных ударов. Египет не забил свой второй удар, а Сенегал третий. Счет 2:2 после трех ударов. Сенегал забил и четвертый удар, а удар египтянина отразил Эдуар Менди. Решающий пятый удар уверенно реализовал Садио Мане и принес Сенегалу победу на турнире. 4:2 в пользу Сенегала в серии пенальти.

Senegal win first ever AFCON title, defeating Egypt in penalties. The winning penalty came from Liverpool’s Sadio Mane, who had one saved earlier in the match. Have a night Senegal supporters. pic.twitter.com/YqLNNXxrYl