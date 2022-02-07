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Тріумфатори Кубка африканських націй "подарували" Сенегалу вихідний

Автор: Андрій Вирва

Президент Сенегалу Макі Салл після перемоги футбольної збірної на Кубку Африки оголосив понеділок, 7 лютого, вихідним днем у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Gulfnews.

Збірна Сенегалу сьогодні повертається додому, в столицю країни Дакар.

І для того щоб вболівальники зустріли футболістів у країні буде вихідний день.

Макі Салл скасував останній етап дипломатичної поїздки, щоб особисто привітати команду.

Вихідний день в Сенегалі буде оплачуваним.

Також президент країни привітав збірну у своєму Twitter:

Нагадаємо, що у фіналі Кубка африканських націй збірна Сенегалу в серії пенальті переміг збірну Єгипту.

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Футбол