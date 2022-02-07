Тріумфатори Кубка африканських націй "подарували" Сенегалу вихідний

Президент Сенегалу Макі Салл після перемоги футбольної збірної на Кубку Африки оголосив понеділок, 7 лютого, вихідним днем у країні.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Gulfnews.
Збірна Сенегалу сьогодні повертається додому, в столицю країни Дакар.
І для того щоб вболівальники зустріли футболістів у країні буде вихідний день.
Макі Салл скасував останній етап дипломатичної поїздки, щоб особисто привітати команду.
Вихідний день в Сенегалі буде оплачуваним.
Також президент країни привітав збірну у своєму Twitter:
Нагадаємо, що у фіналі Кубка африканських націй збірна Сенегалу в серії пенальті переміг збірну Єгипту.