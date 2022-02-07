Тріумфатори Кубка африканських націй "подарували" Сенегалу вихідний

Збірна Сенегалу сьогодні повертається додому, в столицю країни Дакар.

І для того щоб вболівальники зустріли футболістів у країні буде вихідний день.

Макі Салл скасував останній етап дипломатичної поїздки, щоб особисто привітати команду.

Вихідний день в Сенегалі буде оплачуваним.

Також президент країни привітав збірну у своєму Twitter: