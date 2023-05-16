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Тріумфаторка US Open-2021 перенесла три операції за два тижні: сумне фото в гіпсі

Фото: Емма Радукану випала з топ-100 професіоналок планети (facebook.com/usopentennis)
Автор: Антон Федорців

Про завершення циклу хірургічних втручань британська тенісистка Емма Радукану сповістила світлиною з лікарняної палати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram спортсменки.

Молода британка перенесла 3 операції упродовж останніх двох тижнів. 20-річна тенісистка наважилася лягти під ніж через хронічні проблеми зі здоров'ям.

Радукану тричі потрапила на стіл хірургів через болі в кистях обох рук та гомілкостопі лівої ноги. Тепер спортсменка змушена миритися з трьома гіпсовими пов'язками. Тривала реабілітація британської тенісистки спричинить пропуск нею мінімум двох турнірів "Великого шолома" цьогоріч – Відкритого чемпіонату Франції та Вімблдона.

У топ жіночого тенісу Радукану сенсаційно увірвалася в 2021 році. Тоді вона несподівано виграла US Open. Пік британки в рейтингу WTA – 10-те місце в липні 2022 року.

Цьогоріч Радукану випала з першої сотні класифікації. На Australian Open-2023 вона вилетіла в другому раунді. Найкраще ж виступила в Індіан-Веллсі, де в 1/8 фіналу програла першій ракетці світу Свьонтек.

До слова, напередодні Калініна вибила американку Кіз на шляху в чвертьфінал Italian Open.

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