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Триумфатор US Open-2021 перенесла три операции за две недели: грустное фото в гипсе

Фото: Эмма Радукану выпала из топ-100 профессионалок планеты (facebook.com/usopentennis)
Автор: Антон Федорцив

О завершении цикла хирургических вмешательств британская теннисистка Эмма Радукану известила фотографией из больничной палаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Instagram спортсменки.

Молодая британка перенесла 3 операции за последние две недели. 20-летняя теннисистка решилась лечь под нож из-за хронических проблем со здоровьем.

Радукану трижды попала на стол хирургов из-за болей в кистях обеих рук и голеностопа левой ноги. Теперь спортсменка вынуждена мириться с тремя гипсовыми повязками. Длительная реабилитация британской теннисистки приведет к пропуску ею минимум двух турниров "Большого шлема" этого года – Открытого чемпионата Франции и Уимблдона.

В топ женского тенниса Радукану внезапно ворвалась в 2021 году. Тогда она сенсационно выиграла US Open. Пик британки в рейтинге WTA – 10-е место в июле 2022 года.

В этом году Радукану выпала из первой сотни классификации. На Australian Open-2023 она вылетела во втором раунде. Лучше всего выступила в Индиан-Уэллсе, где в 1/8 финала проиграла первой ракетке мира Свентек.

К слову, накануне Калинина выбила американку Киз по пути в четвертьфинал Italian Open.

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