Тріумф Трампа: Палата представників схвалила "мегазаконопроєкт" про податки і соцзахист

У США Палата представників ухвалила масштабний законопроєкт про внутрішню політику, ініційований адміністрацією президента Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на видання CNN.
Документ передбачає суттєве зниження податків, а також найбільше за останні десятиліття урізання системи соціального забезпечення і збільшення фінансування Пентагону та прикордонної безпеки.
Трамп та його союзники в Конгресі стверджують, що такий крок дозволить активізувати економіку та підвищити обороноздатність США.
Очікується, що Трамп підпише його завтра, 4 липня, коли в США святкують День Незалежності.
"Великий, гарний законопроект" ухвалено Палатою представників і буде передано на підпис президенту на великій, гарній церемонії підписання завтра о 17:00 (за Вашингтоном) 4 липня, як казав і сподівався президент", – оголосила прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт під час пресконференції.
Разом з тим, експерти застерігають, що наслідком реформи може стати велика соціальна нерівність. Так, ухвалення цього закону може мати серйозні наслідки для найбільш вразливих категорій населення: дітей, пенсіонерів, студентів і людей з низькими доходами.
На сьогоднішній день "мегазаконопроєкт" стає однією з найрезонансніших реформ останніх років, що вже викликала гарячі суперечки всередині США та привернула увагу у світі.
Нещодавно стало відомо, що Трамп активізував роботу з республіканцями в Сенаті, щоб просунути ухвалення свого законопроекту.
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