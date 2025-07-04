Триумф Трампа: Палата представителей одобрила "мегазаконопроект" о налогах и соцзащите

Документ предусматривает существенное снижение налогов, а также крупнейшее за последние десятилетия урезание системы социального обеспечения и увеличение финансирования Пентагона и пограничной безопасности.

Трамп и его союзники в Конгрессе утверждают, что такой шаг позволит активизировать экономику и повысить обороноспособность США.

Ожидается, что Трамп подпишет его завтра, 4 июля, когда в США празднуют День Независимости.

"Большой, красивый законопроект" принят Палатой представителей и будет передан на подпись президенту на большой, красивой церемонии подписания завтра в 17:00 (по Вашингтону) 4 июля, как говорил и надеялся президент", - объявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт во время пресс-конференции.

Что предусматривает "мегазаконопроект"

Снижение налогов для физических лиц и бизнеса, что, по словам Трампа, должно стимулировать инвестиции и потребление. Сокращение социальных программ и выплат, в частности в сфере помощи бедным, образовательных грантов и медицинских субсидий. Увеличение финансирования американской армии, в частности на обновление вооружений и развитие новейших технологий.

Вместе с тем, эксперты предостерегают, что следствием реформы может стать большое социальное неравенство. Так, принятие этого закона может иметь серьезные последствия для наиболее уязвимых категорий населения: детей, пенсионеров, студентов и людей с низкими доходами.

На сегодняшний день "мегазаконопроект" становится одной из самых резонансных реформ последних лет, которая уже вызвала горячие споры внутри США и привлекла внимание в мире.