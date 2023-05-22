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Триразовий олімпійський чемпіон завершив кар'єру баскетболіста

Фото: Кармело Ентоні покинув професіональний спорт (facebook.com/CarmeloAnthony)
Автор: Антон Федорців

Про завершення професіональної кар'єри оголосив колишній легкий форвард низки команд Національної баскетбольної асоціації Кармело Ентоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter спортсмена.

38-річний баскетболіст вирішив повісити кросівки на гвіздок. Він не виходив на паркет в офіційних матчах із квітня 2022 року.

Останнім клубом у кар'єрі "Мело" стали "Лос-Анджелес Лейкерс". Упродовж сезону 2021/22 він зіграв 69 матчів регулярного чемпіонату, в середньому проводячи в грі 26 хвилин. Середні цифри Ентоні в минулій кампанії – 13.3 очок, 4.2 підбирання, 1 передача та 0.7 перехоплень.

Без форварда "Лейкерс" у нинішньому сезоні змогли вийти в плей-офф. Каліфорнійці вже дісталися до фіналу Західної конференції. Щоправда, в серії з "Денвером" до чотирьох перемог зазнали трьох поразок.

Хто такий Кармело Ентоні

Уродженець Брукліна, на студентському рівні виступав за "Сірак'юз Орандж". На драфті НБА-2003 обраний "Денвером" під третім номером після Леброна Джеймса та Дарко Мілічіча.

У лавах "Наггетс" провів 7,5 років. Посеред сезону 2010/11 був обміняний до "Нью-Йорк Нікс" у рамках тристоронньої угоди. Затримався у рідному місті на 6,5 сезонів. Пізніше захищав кольори "Оклахоми", "Г'юстона", "Портленда" та "Лейкерс".

Десятиразовий учасник Матчу всіх зірок НБА, Найрезультативніший гравець регулярного чемпіонату-2013, лідер регулярки асоціації за хвилинами (2013). Із "Орандж" виграв сезон Національної асоціації студентського спорту (2003), тож "Сірак'юз" вивели 15-й номер "Мело" з обігу.

Зі збірною США Ентоні їздив на Олімпійські ігри, чемпіонати світу та Америки. Здобув три олімпійських "золота" (2008, 2012, 2016), а також тріумфував на чемпіонаті Америки-2007.

Знявся в епізодах "Синів анархії", долучився до перезапуску професіонального футболу в Пуерто-Рико. Вболіває за лондонський "Арсенал".

До слова, напередодні "Реал" переграв "Олімпіакос" у фіналі Євроліги 2022/23.

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