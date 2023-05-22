Трехкратный олимпийский чемпион завершил карьеру баскетболиста

38-летний баскетболист решил повесить кроссовки на гвоздь. Он не выходил на паркет в официальных матчах с апреля 2022 года.

Последним клубом в карьере "Мело" стали "Лос-Анджелес Лейкерс". За сезон 2021/22 он сыграл 69 матчей регулярного чемпионата, в среднем проводя в игре 26 минут. Средние цифры Энтони в прошлой кампании – 13.3 очков, 4.2 подбора, 1 передача и 0.7 перехватов.

Без форварда "Лейкерс" в этом сезоне смогли выйти в плей-офф. Калифорнийцы уже добрались до финала Западной конференции. Правда, в серии с "Денвером" до четырех побед потерпели три поражения.

Кто такой Кармело Энтони

Уроженец Бруклина, на студенческом уровне выступал за "Сиракьюз Орандж". На драфте НБА-2003 выбран "Денвером" под третьим номером после Леброна Джеймса и Дарко Миличича.

В рядах "Наггетс" провел 7,5 лет. Посреди сезона 2010/11 был обменян в "Нью-Йорк Никс" в рамках трехстороннего соглашения. Задержался в родном городе на 6,5 сезонов. Позже защищал цвета "Оклахомы", "Хьюстона", "Портленда" и "Лейкерс".

Десятикратный участник Матча всех звезд НБА, Самый результативный игрок регулярного чемпионата-2013, лидер регулярки ассоциации по минутам (2013). С "Орандж" выиграл сезон Национальной ассоциации студенческого спорта (2003), поэтому "Сиракьюз" вывели 15-й номер "Мело" из обращения.

Со сборной США Энтони ездил на Олимпийские игры, чемпионаты мира и Америки. Завоевал три олимпийских "золота" (2008, 2012, 2016), а также триумфовал на чемпионате Америки-2007.

Снялся в эпизодах "Сыновей анархии", приобщился к перезапуску профессионального футбола в Пуэрто-Рико. Болеет за лондонский "Арсенал".