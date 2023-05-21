"Реал" у драматичному фіналі баскетбольної Євроліги переграв "Олімпіакос"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Євроліга, плей-офф, фінал

"Олімпіакос" – "Реал" – 78:79 (24:17, 21:28, 18:14, 15:20)

Розпочали команди на рівних. Та після невеликої підготовки грецький гранд заволодів ініціативою. Результат не забарився, адже "Олі" методично збільшував власну перевагу над мадридцями. Пікова перевага в першій чверті склала 12 пунктів, але в кінцівці "Реал" трохи додав і п'ять очок відіграв.

Друга десятихвилинка стала дзеркальним відображенням першої. Королівський клуб швидко розвіяв гандикап пірейців і дав старт гойдалкам. Кілька разів лідерство в рахунку переходило з рук у руки. Зрештою, на велику перерву фіналісти пішли з нічиєю (45:45).

Під гаслом "Ніхто не хотів програвати" промайнула і третя чверть. Спершу двічі вперед вийшов "Реал", далі – "Олімпіакос". Та зі середини відрізку греки, хай і мінімально, але намагалися бути попереду. Мадридці продовжували битися і навіть зрівняли рахунок на останніх хвилинах. Утім, пірейці набрали 4 пункти проти нуля.

Ця "четвірка" стала наче зачарованою для "Реала". "Олі" впродовж фінальної чверті то збільшував перевагу, то повертався на попередні рубежі. Але підібратися ближче, ніж на ті ж чотири пункти, Королівський клуб довго не міг. Лише на останній хвилині мадридці скоротили відрив до мінімуму.

А потім сталося диво. У безнадійній, здавалося, ситуації Серхіо Льюль сміливо пішов атакувати кошик "Олімпіакоса", коли всі партнери виявилися закритими. Він перетнув лінію штрафних і високим кидком набрав два пункти за 3 секунди до сирени! Відігратися пірейці вже не встигли...

Для "Реала" здобутий у Каунасі трофей став 11-м в історії турніру. Королівський клуб – безумовний лідер Євроліги за кількістю перемог. За останні 8 років мадридці втретє тріумфували в найсильніший континентальній лізі.