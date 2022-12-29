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Триразовий олімпійський чемпіон завершив кар'єру в 32 роки

Фото: Маттіас Майєр здобув дві медалі в Пекіні (facebook.com/OlympicTeamAustria)
Автор: Антон Федорців

Зірковий гірськолижник Маттіас Майєр анонсував припинення виступів у професіоналах із 2023 року. Він перемагав на трьох Олімпійських іграх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

32-річний австрієць вирішив завершити кар'єру посеред сезону 2022/23. Таке рішення він пояснив втратою мотивації.

"Певної головної причини немає. Я просто більше не маю бажання. Роздумував над цим кілька останніх днів і вирішив, що настав час зупинитися. Ризик був моєю пристрастю. Але тепер я досягнув межі", – зізнався Майєр.

У нинішньому сезоні австрійський гірськолижник фінішував на подіумах у канадському Лейк-Луїзі та італійській Валь-Гардені. На етапі в Борніо (Італія) спортсмен несподівано на вийшов на старт.

Майєр тричі поспіль тріумфував на зимових Олімпіадах. Якщо в Сочі-2014 він здобув "золото" в швидкісному спуску, то в Пхьончхані-2018 та Пекіні-2022 виграв медаль найвищого ґатунку в супергіганті. Австрієць 45 разів піднімався на подіум і виграв 11 етапів Кубка світу.

До слова, 15 спортсменів готуються до чемпіонату Європи з фігурного катання від України.

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