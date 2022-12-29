Триразовий олімпійський чемпіон завершив кар'єру в 32 роки

32-річний австрієць вирішив завершити кар'єру посеред сезону 2022/23. Таке рішення він пояснив втратою мотивації.

"Певної головної причини немає. Я просто більше не маю бажання. Роздумував над цим кілька останніх днів і вирішив, що настав час зупинитися. Ризик був моєю пристрастю. Але тепер я досягнув межі", – зізнався Майєр.

У нинішньому сезоні австрійський гірськолижник фінішував на подіумах у канадському Лейк-Луїзі та італійській Валь-Гардені. На етапі в Борніо (Італія) спортсмен несподівано на вийшов на старт.

Майєр тричі поспіль тріумфував на зимових Олімпіадах. Якщо в Сочі-2014 він здобув "золото" в швидкісному спуску, то в Пхьончхані-2018 та Пекіні-2022 виграв медаль найвищого ґатунку в супергіганті. Австрієць 45 разів піднімався на подіум і виграв 11 етапів Кубка світу.