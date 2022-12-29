RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Трехкратный олимпийский чемпион завершил карьеру в 32 года

Фото: Маттиас Майер завоевал две медали в Пекине (facebook.com/OlympicTeamAustria)
Автор: Антон Федорцив

Звездный горнолыжник Маттиас Майер анонсировал прекращение выступлений в профессионалах с 2023 года. Он побеждал на трех Олимпийских играх.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

32-летний австриец решил завершить карьеру в сезоне 2022/23. Такое решение он объяснил потерей мотивации.

"Определенной главной причины нет. Я просто больше не имею желания. Размышлял над этим несколько последних дней и решил, что пора остановиться. Риск был моей страстью. Но теперь я достиг предела", – признался Майер.

В нынешнем сезоне австрийский горнолыжник финишировал на подиумах в канадском Лейк-Луизе и итальянской Валь-Гардене. На этапе в Борнио (Италия) спортсмен неожиданно не вышел на старт.

Майер трижды подряд триумфовал на зимних Олимпиадах. Если в Сочи-2014 он завоевал "золото" в скоростном спуске, то в Пхенчхане-2018 и Пекине-2022 выиграл медаль наивысшего достоинства в супергиганте. Австриец 45 раз поднимался на подиум и выиграл 11 этапов Кубка мира.

К слову, 15 спортсменов готовятся к чемпионату Европы по фигурному катанию от Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2022