Трехкратный олимпийский чемпион завершил карьеру в 32 года

32-летний австриец решил завершить карьеру в сезоне 2022/23. Такое решение он объяснил потерей мотивации.

"Определенной главной причины нет. Я просто больше не имею желания. Размышлял над этим несколько последних дней и решил, что пора остановиться. Риск был моей страстью. Но теперь я достиг предела", – признался Майер.

В нынешнем сезоне австрийский горнолыжник финишировал на подиумах в канадском Лейк-Луизе и итальянской Валь-Гардене. На этапе в Борнио (Италия) спортсмен неожиданно не вышел на старт.

Майер трижды подряд триумфовал на зимних Олимпиадах. Если в Сочи-2014 он завоевал "золото" в скоростном спуске, то в Пхенчхане-2018 и Пекине-2022 выиграл медаль наивысшего достоинства в супергиганте. Австриец 45 раз поднимался на подиум и выиграл 11 этапов Кубка мира.