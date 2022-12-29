Збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи з фігурного катання

Українська федерація фігурного катання на ковзанах оприлюднила список спортсменів, які готуються до континентальної першості у фінському Еспоо. Українці виступатимуть у всіх видах програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

До січневих стартів готуються 15 фігуристів. Зокрема, семеро з них – резервісти.

Європейська першість відбудеться 25-29 січня. Програма змагань складатиметься з чотирьох видів: одиночне чоловіче та одиночне жіноче катання, парне катання і спортивні танці на льоду.

Вдруге поспіль серед чоловіків-одинаків змагатиметься Іван Шмуратко. У жіночому турнірі Україну представлятиме Анастасія Гожва. Натомість у парному катанні виступить пара Віолетти Сєрової та Івана Хобти. Нарешті в спортивні танці на льоду УФФК відрядить два дуети – Марію Голубцову з Кирилом Бєлобровим і Марію Пінчук та Микиту Погорєлову.

На чемпіонатах Європи Україна здобула 7 нагород різного ґатунку. Востаннє на п'єдестал українці піднімалися ще в 2006 році. Тоді срібні медалі вибороли Олена Грушина та Руслан Гончаров (спортивні танці на льоду).

Графік чемпіонату Європи з фігурного катання-2023: