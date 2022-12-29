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Збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи з фігурного катання

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Еспоо, Четвер 29 грудня 2022 15:23
Збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи з фігурного катання Фото: Запасні Артем Даренський і Софія Голіченко на Олімпіаді-2022 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська федерація фігурного катання на ковзанах оприлюднила список спортсменів, які готуються до континентальної першості у фінському Еспоо. Українці виступатимуть у всіх видах програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

До січневих стартів готуються 15 фігуристів. Зокрема, семеро з них – резервісти.

Європейська першість відбудеться 25-29 січня. Програма змагань складатиметься з чотирьох видів: одиночне чоловіче та одиночне жіноче катання, парне катання і спортивні танці на льоду.

Вдруге поспіль серед чоловіків-одинаків змагатиметься Іван Шмуратко. У жіночому турнірі Україну представлятиме Анастасія Гожва. Натомість у парному катанні виступить пара Віолетти Сєрової та Івана Хобти. Нарешті в спортивні танці на льоду УФФК відрядить два дуети – Марію Голубцову з Кирилом Бєлобровим і Марію Пінчук та Микиту Погорєлову.

На чемпіонатах Європи Україна здобула 7 нагород різного ґатунку. Востаннє на п'єдестал українці піднімалися ще в 2006 році. Тоді срібні медалі вибороли Олена Грушина та Руслан Гончаров (спортивні танці на льоду).

Графік чемпіонату Європи з фігурного катання-2023:

  • 25 січня, 12:15 – пари (коротка програма)
  • 25 січня, 17:20 – чоловіки (коротка програма)
  • 26 січня, 12:00 – жінки (коротка програма)
  • 26 січня, 19:00 – пари (довільна програма)
  • 27 січня, 12:00 – спортивні танці (танці)
  • 27 січня, 18:00 – чоловіки (довільна програма)
  • 28 січня, 13:00 – жінки (довільна програма)
  • 28 січня, 18:30 – спортивні танці (довільний танець)

До слова, студентська збірна України з хокею поїхала в канадське турне перед Універсіадою-2023.

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