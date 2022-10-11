Триразова призерка Олімпіад пообіцяла бойкотувати змагання з росіянами

Шведська лижниця Мая Дальквіст готова ігнорувати міжнародні турніри, якщо спорстменів із РФ і Білорусі заново до них допустять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT .

Дворазова чемпіонка світу в командному спринті не збирається змагатися з білорусками та росіянками. 28-річна спортсменка впевнена, що допоки триватиме війна проти України, представниці РФ і Білорусі не можуть виступати.

"Це більше за спорт. Якщо щось таке станеться, то це навіть не обговорюватиметься – буде бойкот. Не розумію, якими аргументами вони виправдовують повернення росіян у час війни. З того часу, коли їх усунули, ситуація не змінилася", – заявила Дальквіст.

Міжнародна федерація лижного спорту зібралася 22 жовтня розглянути питання щодо участі білорусів і росіян у сезоні 2022/23. Раніше генсек організації припустив повернення представників країн-агресорок, якщо свою позицію змінить Міжнародний олімпійський комітет.

Минулого тижня Міжнародна асоціація боксу дозволила росіянам і білорусам повернутися на міжнародний ринг. Рада директорів асоціації скасувала попереднє рішення щодо недопущення представників країн-агресорів до змагань.