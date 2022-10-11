ua ru
Вт, 11 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Триразова призерка Олімпіад пообіцяла бойкотувати змагання з росіянами

Новость на русском →
Вівторок 11 жовтня 2022 15:58
Триразова призерка Олімпіад пообіцяла бойкотувати змагання з росіянами Фото: Мая Дальквіст не хоче бачити росіян у змаганнях (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Шведська лижниця Мая Дальквіст готова ігнорувати міжнародні турніри, якщо спорстменів із РФ і Білорусі заново до них допустять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.

Дворазова чемпіонка світу в командному спринті не збирається змагатися з білорусками та росіянками. 28-річна спортсменка впевнена, що допоки триватиме війна проти України, представниці РФ і Білорусі не можуть виступати.

"Це більше за спорт. Якщо щось таке станеться, то це навіть не обговорюватиметься – буде бойкот. Не розумію, якими аргументами вони виправдовують повернення росіян у час війни. З того часу, коли їх усунули, ситуація не змінилася", – заявила Дальквіст.

Міжнародна федерація лижного спорту зібралася 22 жовтня розглянути питання щодо участі білорусів і росіян у сезоні 2022/23. Раніше генсек організації припустив повернення представників країн-агресорок, якщо свою позицію змінить Міжнародний олімпійський комітет.

Минулого тижня Міжнародна асоціація боксу дозволила росіянам і білорусам повернутися на міжнародний ринг. Рада директорів асоціації скасувала попереднє рішення щодо недопущення представників країн-агресорів до змагань.

До слова, олімпійський чемпіон Гашек присоромив НХЛ за потурання російським хокеїстам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Росіяни повторно атакували Ладижинську ТЕС. Є постраждалі
Росіяни повторно атакували Ладижинську ТЕС. Є постраждалі
DAILY
Ракетний терор та гра Лукашенка. Що задумав Путін і як це вплине на війну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ракетний терор та гра Лукашенка. Що задумав Путін і як це вплине на війну