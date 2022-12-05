Триразова олімпійська чемпіонка в біатлоні не відновить виступи в 2022 році: що трапилося

31-річна біатлоністка пропустила стартовий етап сезону 2022/23 у фінському Контіолагті. Її повернення на біатлонні траси очікувалося у грудні – в австрійському Гохфільцені або французькому Ансі.

Однак Рейселанн-Ольсбу продовжує набирати оптимальну форму після вірусного захворювання. Триразова олімпійська чемпіонка Пекіна та чинна переможниця Кубка світу бореться з наслідками оперізувального герпесу.

"Дуже прикро, бо я не цього хотіла. Я прагну змагатися з рештою команди. Але моє тіло все ще далеке від потрібного стану. А здоров'я насамперед. Я сконцентрована на сильному виступі на чемпіонаті світу, тож готуватимуся в необхідних обсягах", – заявила норвежка.

Перший старт сезону в жіночому біатлоні виграла Ханна Еберг. 27-річна шведка тріумфувала в індивідуальній гонці на 15 км. Українські біатлоністки етап в Контіолагті провалили.