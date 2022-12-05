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Триразова олімпійська чемпіонка в біатлоні не відновить виступи в 2022 році: що трапилося

Фото: Марте Рейселанн-Ольсбу повернеться в тур у 2023 році (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Союз біатлоністів Норвегії підтвердив затягування процесу повернення в розіграшу Кубка світу Марте Рейселанн-Ольсбу через проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

31-річна біатлоністка пропустила стартовий етап сезону 2022/23 у фінському Контіолагті. Її повернення на біатлонні траси очікувалося у грудні – в австрійському Гохфільцені або французькому Ансі.

Однак Рейселанн-Ольсбу продовжує набирати оптимальну форму після вірусного захворювання. Триразова олімпійська чемпіонка Пекіна та чинна переможниця Кубка світу бореться з наслідками оперізувального герпесу.

"Дуже прикро, бо я не цього хотіла. Я прагну змагатися з рештою команди. Але моє тіло все ще далеке від потрібного стану. А здоров'я насамперед. Я сконцентрована на сильному виступі на чемпіонаті світу, тож готуватимуся в необхідних обсягах", – заявила норвежка.

Перший старт сезону в жіночому біатлоні виграла Ханна Еберг. 27-річна шведка тріумфувала в індивідуальній гонці на 15 км. Українські біатлоністки етап в Контіолагті провалили.

До слова, швед Понсілуома виграв біатлонний спринт у чоловічих змаганнях.

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