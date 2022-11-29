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Понсілуома виграв перший біатлонний старт сезону, найкращий українець замкнув топ-30

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Контіолагті, Вівторок 29 листопада 2022 16:29
Понсілуома виграв перший біатлонний старт сезону, найкращий українець замкнув топ-30 Фото: Мартін Понсілуома переможно розпочав сезон 2022/23 (facebook.com/martinponsiluomabiathlon)
Автор: Антон Федорців

Перемогою шведського біатлоніста Мартіна Понсілуоми завершився спринт на першому етапі Кубка світу нового сезону. Українські спортсмени не змогли нав'язати конкуренцію лідерам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

У фінському Контіолагті завершилася індивідуальна гонка серед чоловіків на 20 км. Переможець здолав дистанцію за 49:36.5 хвилин.

Понсілуома припустився одного промаху на чотирьох вогневих рубежах. 27-річний швед на 37,2 секунди випередив швейцарця Нікласа Гартвега. Замкнув трійку призерів німець Давід Цобель. Обидва стріляли без помилок, але програли в швидкості.

Найкращим серед українців став Антон Дудченко. Він із трьома промахами фінішував 30-м. На одну позицію нижче завершив гонку Богдан Цимбал. Натомість Тарас Лесюк (40-ве місце) та Денис Насико (64-те) виступили ще гірше.

Невдало склався спринт і для визнаних лідерів чоловічого біатлону. П'ятиразовий олімпійський чемпіон Йоганнес Бьо з Норвегії та чинний володар "Кришталевого глобуса" Кантен Фійон-Майє завершили гонку в другій десятці.

Підсумки біатлонного спринту 20 км, чоловіки:

  1. Мартін Понсілуома
  2. Ніклас Гартвег (+37,2)
  3. Давід Цобель (+59,3)

...

30. Антон Дудченко (+4:17,8)

31. Богдан Цимбал (+4:31,5)

40. Тарас Лесюк (+5:02,2)

64. Денис Насико (+6:53,4)

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