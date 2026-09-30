Трипільська ТЕС була пошкоджена внаслідок атаки РФ, - "Центренерго"

Унаслідок російської атаки в середу, 30 вересня, було пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської теплоелектростанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора "Центренерго" Сергія Ісаченка.
"Зараз наше першочергове завдання - оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт. Щойно безпекова ситуація дозволить, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити, і продовжує працювати", - зазначив він.
Інші деталі щодо наслідків ворожої атаки в компанії наразі не розголошують із міркувань безпеки.
Ісаченко також подякував працівникам "Центренерго", які продовжують працювати у надзвичайно складних умовах.
"Ворог свідомо б’є по енергетиці напередодні опалювального сезону, розраховуючи залишити українців без світла і тепла. Але ми вистоїмо", - підкреслив він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні вночі основною ціллю комбінованого удару Росії були енергетичні об'єкти Києва та Київської області.
Крім того, прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що, починаючи з літа, фактично не було й дня, коли РФ не била б по енергетичній інфраструктурі.
Водночас глава Кабміна підкреслив, що настільки масована й комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону.