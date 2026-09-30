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Трипільська ТЕС була пошкоджена внаслідок атаки РФ, - "Центренерго"

13:49 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Трипільська ТЕС (centrenergo.com)

Унаслідок російської атаки в середу, 30 вересня, було пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської теплоелектростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора "Центренерго" Сергія Ісаченка.

"Зараз наше першочергове завдання - оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт. Щойно безпекова ситуація дозволить, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити, і продовжує працювати", - зазначив він.

Інші деталі щодо наслідків ворожої атаки в компанії наразі не розголошують із міркувань безпеки.

Ісаченко також подякував працівникам "Центренерго", які продовжують працювати у надзвичайно складних умовах.

Фото: наслідки атаки на Трипільську ТЕС (Центренерго)
Фото: наслідки атаки на Трипільську ТЕС (Центренерго)

"Ворог свідомо б’є по енергетиці напередодні опалювального сезону, розраховуючи залишити українців без світла і тепла. Але ми вистоїмо", - підкреслив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні вночі основною ціллю комбінованого удару Росії були енергетичні об'єкти Києва та Київської області.

Крім того, прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що, починаючи з літа, фактично не було й дня, коли РФ не била б по енергетичній інфраструктурі.

Водночас глава Кабміна підкреслив, що настільки масована й комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону.

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Трипільська ТЕСЦентрэнергоВійна в Україні