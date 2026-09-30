Трипольская ТЭС была повреждена в результате атаки РФ, - "Центрэнерго"

"Сейчас наша первоочередная задача - оценить состояние оборудования и определить объем необходимых работ. Как только ситуация с безопасностью позволит, наши специалисты начнут ремонтные работы. Команда знает, что делать, и продолжает работать", - отметил он.

Другие детали по поводу последствий вражеской атаки в компании пока не разглашают из соображений безопасности.

Исаченко также поблагодарил работников "Центрэнерго", которые продолжают работать в чрезвычайно сложных условиях.

Фото: последствия атаки на Трипольскую ТЭС (Центрэнерго)

Фото: последствия атаки на Трипольскую ТЭС (Центрэнерго)

"Враг сознательно бьет по энергетике в преддверии отопительного сезона, рассчитывая оставить украинцев без света и тепла. Но мы выстоим", - подчеркнул он.

Напомним, что президент Владимир Зеленский сообщил, что сегодня ночью основной целью комбинированного удара России были энергетические объекты Киева и Киевской области.