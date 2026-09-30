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Трипольская ТЭС была повреждена в результате атаки РФ, - "Центрэнерго"

13:49 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Трипольская ТЭС (centrenergo.com)

В результате российской атаки в среду, 30 сентября, было повреждено генерирующее оборудование Трипольской теплоэлектростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора "Центрэнерго" Сергея Исаченко.

"Сейчас наша первоочередная задача - оценить состояние оборудования и определить объем необходимых работ. Как только ситуация с безопасностью позволит, наши специалисты начнут ремонтные работы. Команда знает, что делать, и продолжает работать", - отметил он.

Другие детали по поводу последствий вражеской атаки в компании пока не разглашают из соображений безопасности.

Исаченко также поблагодарил работников "Центрэнерго", которые продолжают работать в чрезвычайно сложных условиях.

Фото: последствия атаки на Трипольскую ТЭС (Центрэнерго)
Фото: последствия атаки на Трипольскую ТЭС (Центрэнерго)

"Враг сознательно бьет по энергетике в преддверии отопительного сезона, рассчитывая оставить украинцев без света и тепла. Но мы выстоим", - подчеркнул он.

Напомним, что президент Владимир Зеленский сообщил, что сегодня ночью основной целью комбинированного удара России были энергетические объекты Киева и Киевской области.

Кроме того, премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что, начиная с лета, фактически не было и дня, когда РФ не била бы по энергетической инфраструктуре.

В то же время, глава Кабмина подчеркнул, что столь массированная и комбинированная атака произошла впервые с конца прошлого отопительного сезона.

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