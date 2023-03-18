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Триочковий форварда "Далласа" під сирену залишив із нічим "Лейкерс": момент дня в НБА

Фото: Максі Клебер оформив баззер у Каліфорнії (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Важкий форвард "Даллас Маверікс" Максиміліан Клебер опинився нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Німець на останніх секундах вирвав перемогу для техасців. За рахунку 110:108 на користь "Лейкерс" Клебер отримав передачу перед "дугою" і виконав успішну спробу на три очки. Відігратися каліфорнійці часу вже не отримали.

Завдяки перемозі "Даллас" закріпився на 6-й сходинці Західної конференції НБА. Натомість "Лос-Анджелес" іде на 10-й позиції. Обидві команди наразі проходять у плей-офф сезону.

Сам Клебер провів у грі майже 29 хвилин. За цей час він встиг набрати 10 очок, зробив 4 підбирання і віддав 2 передачі. Найрезультативнішим у матчі став одноклубник німецького форварда Кайрі Ірвінг (38 очок).

Хто такий Максиміліан Клебер

Уродженець Баварії, вихованець місцевого "Вюрцбурга". Автоматично потрапив на драфт НБА-2014, але жодною з команд не був обраний.

Дебютував на професіональному рівні в сезоні 2011/12. Потім захищав кольори іспанського "Обрадойро" та мюнхенської "Баварії". Перед сезоном 2017/18 уклав контракт із "Маверікс".

Нинішня кампанія – шоста поспіль у складі "Далласа". Торік дійшов із техасцями до фіналу Західної конференції. Там "Маверікс" із Клебером програли серію "Голден Стейт Ворріорз" (1:4).

До слова, напередодні центровий "Індіани" Тернер очолив хіт-парад моментів зі слемданком у дуелі з Яннісом.

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