Важкий "молот" центрового "Індіани" добив "Мілуокі": момент дня в НБА
Хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив центровий "Індіани Пейсерс" Майлз Тернер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
26-річний американець підкорив епізодом у фінальній чверті проти "Мілуокі". На вході до "фарби" він отримав передачу Макконнелла та в силовій манері розкішно виконав слемданк. Зірковий Янніс Адетокунбо виконав роль статиста.
Завдяки старанням Тернера та інших "Індіана" здобула ззовні легку перемогу над "Бакс" (139:123). Тим не менше, турнірне становище команд змінилося не надто. "Мілуокі" – безумовний лідер Східної конференції, а "Пейсерс" посідають 11-те місце та наразі першими не проходять у плей-офф.
Сам Тернер провів на паркеті 25 хвилин. За цей час він встиг набрати 11 очок, зробив 8 підбирань і віддав 3 передачі. Найрезультативнішим у матчі став згаданий раніше Янніс (25 пунктів).
Хто такий Майлз Тернер
Уродженець Техасу, на студентському рівні виступав за місцевих "Лонгорнс". Обраний "Індіаною" під 11-м номером драфту НБА-2015.
Проводить восьмий сезон поспіль у складі "Пейсерс". Двічі завершував регулярний чемпіонат лідером за блокшотами (2019, 2021). У складі збірної США U-18 виграв Кубок Америк-2014.
У вільний час Тернер любить складати Lego та займається йогою. У січні підписав новий 2-річний контракт із "Індіаною" на 60 млн доларів.
До слова, напередодні лідер "Бостона" Тейтума опинився нагорі підбірки моментів із данком проти "Міннесоти".
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