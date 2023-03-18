Трехочковый форвард "Далласа" под сирену оставил с ничем "Лейкерс": момент дня в НБА

Немец на последних секундах вырвал победу для техасцев. При счете 110:108 в пользу "Лейкерс" Клебер получил передачу перед "дугой" и выполнил успешную попытку на три очка. Времени отыграться калифорнийцы уже не получили.

Благодаря победе "Даллас" закрепился на 6-й строчке Западной конференции НБА. "Лос-Анджелес" в свою очередь идет на 10-й позиции. Обе команды пока проходят в плей-офф сезона.

Сам Клебер провел в игре около 29 минут. За это время он успел набрать 10 очков, сделал 4 подбора и отдал 2 передачи. Самым результативным в матче стал одноклубник немецкого форварда Кайри Ирвинг (38 очков).

Кто такой Максимилиан Клебер

Уроженец Баварии, воспитанник местного "Вюрцбурга". Автоматически попал на драфт НБА-2014, но не был выбран ни одной из команд.

Дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2011/12. Затем защищал цвета испанского "Обрадойро" и мюнхенской "Баварии". Перед сезоном 2017/18 заключил контракт с "Маверикс".

Нынешняя кампания – шестая подряд в составе "Далласа". В прошлом году дошел с техасцами до финала Западной конференции. Там "Маверикс" с Клебером проиграли серию "Голден Стэйт Уорриорз" (1:4).