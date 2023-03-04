Триочковий баззер зірки "Нікс" гарантував перемогу в Маямі: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Лідер "Нікс" став головним героєм зустрічі з "Маямі Гіт". На останніх секундах фінальної чверті нью-йоркці поступалися флоридцям одним пунктом. Рендл у боротьбі зі суперниками опинився біля правої бокової лінії, але під тиском виконав влучний кидок на 3 пункти.

Стараннями форварда "Нью-Йорк" здобув виїзну перемогу (122:120). Цей успіх для "Нікс" став восьмим поспіль і дозволив закріпитися на 5-й сходинці Східної конференції НБА. "Гіт" залишилися на 7-й позиції.

Сам Рендл став найрезультативнішим у матчі. Зірка "Нью-Йорка" набрав 43 очки, зробив 9 підбирань і віддав 3 передачі. На паркеті він провів майже 36 хвилин.

Хто такий Джуліус Рендл

Уродженець Далласа, на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". Обраний "Лос-Анджелес Лейкерс" під 7-м номером драфту НБА-2014.

Зламав великогомілкову кістку правої ноги в дебютному поєдинку під егідою асоціації та пропустив увесь сезон 2014/15. Упродовж наступних трьох сезонів був на основних ролях у "Лейкерс". Один сезон провів у складі "Нью-Орлеана" та перебрався до "Нікс" перед сезоном 2019/20.

Мати Рендла грала в баскетбол у Техасі. Форвард – ревний християнин і відвідував каплицю перед кожним домашнім матчем університетської команди.