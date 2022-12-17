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Триочковий баззер плеймейкера "Брукліна" відправив "Торонто" на коліна: момент дня в НБА

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Торонто, Субота 17 грудня 2022 10:19
Триочковий баззер плеймейкера "Брукліна" відправив "Торонто" на коліна: момент дня в НБА Фото: Кайрі Ірвінг (у центрі) вирвав перемогу для "Нетс" (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Оборонець "Бруклін Нетс" Кайрі Ірвінг опинився нагорі хіт-параду найкращих миттєвостей вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Досвідчений австралієць вирішив долю протистояння з "Торонто Рапторз". За рівного рахунку (116:116) він виконав влучний кидок із-за "дуги" під акомпанемент сирени. Часу відігратися господарі вже не мали.

Завдяки виїзній перемозі "Нетс" закріпилися в топ-6 Східної конференції НБА. Наступним суперником "Брукліна" стане один із аутсайдерів – "Детройт". Натомість "Торонто" наразі замикає десятку на Сході та останнім проходить у плей-офф сезону.

Сам Ірвінг провів на полі 35 хвилин. Плеймейкер "Нетс" набрав 32 очки, зробив 3 підбирання і віддав 5 передач. Найрезультативнішим у матчі став оборонець "Рапторз" Фред Ванвліт (39 пунктів).

Хто такий Кайрі Ірвінг

Уродженець Мельбурна, перший номер драфту НБА-2011. На студентському рівні виступав за "Дюк Блю Девілз".

Провів 6 сезонів у складі "Клівленда". Став із "Кавальєрс" чемпіоном асоціації в 2016 році та перебрався в лави "Бостон Селтікс". Сезон 2022/23 – четвертий у складі "Брукліна".

Ірвінг захоплюється танцями, співами та грою на баритон-саксофоні. Австралійський баскетболіст займає активну громадянську позицію і підтримує, зокрема фінансово, різномантіні соціальні ініціативи.

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