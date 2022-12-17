Трехочковый баззер плеймейкера "Бруклина" отправил "Торонто" на колени: момент дня в НБА

Защитник "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинг оказался наверху хит-парада лучших мгновений вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Опытный австралиец решил судьбу противостояния с "Торонто Рапторз". При равном счете (116:116) он исполнил точный бросок из-за "дуги" под аккомпанемент сирены. Времени отыграться у хозяев уже не было.

Благодаря выездной победе "Нетс" закрепились в топ-6 Восточной конференции НБА. Следующим соперником "Бруклина" станет один из аутсайдеров – "Детройт". "Торонто" в свою очередь замыкает десятку на Востоке и последним проходит в плей-офф сезона.

Сам Ирвинг провел на поле 35 минут. Плеймейкер "Нетс" набрал 32 очка, сделал 3 подбора и отдал 5 передач. Самым результативным в матче стал защитник "Рапторз" Фред Ванвлит (39 пунктов).

Кто такой Кайри Ирвинг

Уроженец Мельбурна, первый номер драфта НБА-2011. На студенческом уровне выступал за "Дьюк Блю Девилз".

Провел 6 сезонов в составе "Кливленда". Стал с "Кавальерс" чемпионом ассоциации в 2016 году и перебрался в ряды "Бостон Селтикс". Сезон 2022/23 – четвертый в составе "Бруклина".

Ирвинг увлекается танцами, пением и игрой на баритон-саксофоне. Австралийский баскетболист занимает активную гражданскую позицию и поддерживает, в частности финансово, различные социальные инициативы.