Триочковий баззер форварда приніс "Клівленду" драматичну перемогу вдома: момент дня в НБА

Американець став головним героєм "Кавальєрс" у протистоянні з "Далласом". Він під супровід фінальної сирени виконав влучний кидок на три пункти з власної половини та гарантував господарям перемогу (121:119).

Завдяки перемозі "Клівленд" залишився на другій сходинці в Східній конференції НБА. Натомість "Маверікс" ідуть на 8-й позиції на Заході. Щоправда, кілька перемог поспіль повернуть "Даллас" у топ-6.

Найрезультативнішим на паркеті став лідер "Маверікс" Лука Дончіч. Він набрав 45 очок, зробив 9 підбирань і віддав 14 передач. Тим часом Страс поклав у скарбничку "Клівленда" 21 очко.

Хто такий Макс Страс

Уродженець Іллінойса, на студетському рівні виступав за "Льюїс Флаєрс" і "ДеПоль Блю Демонс". Не був обраний жодною з команд на драфті НБА-2019.

"Бостон" запросив Страса до Літньої ліги асоціації та згодом уклав із ним двосторонній контракт. Утім, оборонець був відрахований ще до старту регулярного чемпіонату. У жовтні того ж року підписав угоду з "Чикаго" та провів 2 матчі за "Буллз". Виступав за фарм-клуб – "Вінді Сіті".

Восени 2020-го опинився в лавах "Маямі" та провів три сезони поспіль із "Гіт". Перед нинішнім сезоном уклав 4-річний контракт із "Кавальєрс" на 63 млн доларів. Сестра Страса грала у волейбольній команді Університету Іллінойсу, а зараз працює тренером в ДеПолі.