Трехочковый баззер форварда принес "Кливленду" драматическую победу дома: момент дня в НБА

Американец стал главным героем "Кавальерс" в противостоянии с "Далласом". Он под сопровождение финальной сирены выполнил точный бросок на три пункта со своей половины и гарантировал хозяевам победу (121:119).

Благодаря победе "Кливленд" остался на второй строчке в Восточной конференции НБА. В свою очередь "Маверикс" идут на 8-й позиции на Западе. Правда, несколько побед подряд вернут "Даллас" в топ-6.

Самым результативным на паркете стал лидер "Маверикс" Лука Дончич. Он набрал 45 очков, сделал 9 подборов и отдал 14 передач. Тем временем Страс положил в копилку "Кливленда" 21 очко.

Кто такой Макс Страс

Уроженец Иллинойса, на студенческом уровне выступал за "Льюис Флаерс" и "ДеПоль Блю Демонс". Не была выбрана ни одна из команд на драфте НБА-2019.

"Бостон" пригласил Страса в Летнюю лигу ассоциации и впоследствии заключил с ним двусторонний контракт. Впрочем, защитник был отчислен еще до старта регулярного чемпионата. В октябре того же года подписал соглашение с "Чикаго" и провел 2 матча за "Буллз". Выступал за фарм-клуб – "Винди Сити".

Осенью 2020-го оказался в рядах "Майами" и провел три сезона подряд с "Хит". Перед нынешним сезоном заключил 4-летний контракт с "Кавальерс" на 63 млн долларов. Сестра Страса играла в волейбольной команде Университета Иллинойса, а сейчас работает тренером в ДеПоле.