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Новачок сезону фантастичним проходом не врятував "Мемфіс" від фіаско: момент дня в НБА

Мемфіс, Вівторок 27 лютого 2024 13:24
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Новачок сезону фантастичним проходом не врятував "Мемфіс" від фіаско: момент дня в НБА Фото: Грегорі Джексон оформив хайлайт ночі НБА (gleague.nba.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив універсальний форвард "Мемфіс Гріззліс" Грегорі Джексон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

19-річний дебютант проявив себе під завісу першої чверті протистояння з "Брукліном". Він фінтами розхитав Сіммонса, ввірвався до "фарби" та в оточенні двох суперників холоднокровно набрав два пункти.

Старань Джексона не вистачило для загального успіху "Гріззліс". "Мемфіс" зазнав домашньої поразки (86:111) та залишився серед аутсайдерів Західної конференції. Натомість "Нетс" продовжують чіплятися за можливість потрапити до топ-10 на Сході.

Найрезультативнішим на паркеті став оборонець "Брукліна" Денніс Шредер. Він набрав 18 очок, зробив 2 підбирання і віддав 5 передач. Натомість Джексон додав у скарбничку "Мемфіса" 6 пунктів.

Хто такий Грегорі Джексон

Уродженець Колумбії – столиці Південної Кароліни, на студентському рівні виступав за місцевих "Геймкокс". На драфті НБА-2023 обраний "Мемфісом" під 45-м номером.

Уклав двостороній контракт із "Гріззліс" після виступів у Літній лізі асоціації. Дебютував у регулярній першості 31 жовтня, зігравши 38 секунд проти "Далласа". У другому поєдинку встановив персональний рекорд результативності (28 очок). Паралельно захищав кольори фарм-клубу – "Мемфіс Хасл".

У складі збірної США U-18 тріумфував на ФІБА Америк-2022. Носить прізвисько GG.

До слова, напередодні центровий "Вашингтона" Холмс очолив підбірку моментів із результативним аллей-упом.

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