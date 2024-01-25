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Триочковий баззер форварда "Портленда" за ціною овертайму: момент дня в НБА

Фото: Джерамі Грант врятував "Трейл Блейзерс" від поразки (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Важкий форвард "Портленд Трейл Блейзерс" Джерамі Грант опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Досвідчений американець став рятівником "Трейл Блейзерс" у протистоянні з "Г'юстоном". За рахунку 121:124 на користь "Рокетс" у орегонців залишався час на одну атаку, тож він узяв ініціативу на себе та виконав ідеальний кидок із-за "дуги".

Триочковий Гранта перевів матч в овертайм. Там "Портленд" зумів дотиснути господарів майданчика (137:131) та перервав серію з двох поразок поспіль. Утім, орегонська команда залишилася на передостанній сходинці Західної конференції НБА.

Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Портленда" Анферні Сімонс. Він набрав 33 очки, зробив 6 підбирань і віддав 5 передач. Грант же додав у скарбничку "Трейл Блейзерс" 21 пункт.

 

 

Хто такий Джерамі Грант

Уродженець Портленда, на студентському рівні виступав за "Сірак'юз Орандж". На драфті НБА-2014 обраний "Філадельфією" під 39-м номером.

У складі "Севенті Сіксерс" провів два повних сезони. На старті кампанії 2016/17 був обміняний до "Оклахоми", а через три роки опинився в "Денвері". Провів у лавах "Наггетс" лише сезон і перейшов у "Детройт". До "Портленда" приєднався перед минулим сезоном.

Олімпійський чемпіон-2020 в складі збірної США. Син колишнього універсального форварда "Вашингтона", "Портленда" та "Філадельфії" Гарві Гранта.

До слова, напередодні форвард "Оклахоми" Вільямс очолив хіт-парад моментів із баззером проти "Портленда".

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