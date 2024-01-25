Трехочковый баззер форварда "Портленда" по цене овертайма: момент дня в НБА

Опытный американец стал спасителем "Трэйл Блэйзерс" в противостоянии с "Хьюстоном". При счете 121:124 в пользу "Рокетс" у орегонцев оставалось время на одну атаку, поэтому он взял инициативу на себя и выполнил идеальный бросок из-за "дуги".

Трехочковый Гранта перевел матч в овертайм. Там "Портленд" сумел дожать хозяев площадки (137:131) и прервал серию из двух поражений подряд. Впрочем, орегонская команда осталась на предпоследней строчке Западной конференции НБА.

Самым результативным в поединке стал защитник "Портленда" Анферни Симонс. Он набрал 33 очка, сделал 6 подборов и отдал 5 передач. Грант же добавил в копилку "Трэйл Блэйзерс" 21 пункт.

Кто такой Джерами Грант

Уроженец Портленда, на студенческом уровне выступал за "Сиракьюз Орандж". На драфте НБА-2014 выбран "Филадельфией" под 39-м номером.

В составе "Севенти Сиксерс" провел два полных сезона. На старте кампании 2016/17 был обменян в "Оклахому", а через три года оказался в "Денвере". Провел в рядах "Наггетс" только сезон и перешел в "Детройт". К "Портленду" присоединился перед прошлым сезоном.

Олимпийский чемпион-2020 в составе сборной США. Сын бывшего универсального форварда "Вашингтона", "Портленда" и "Филадельфии" Харви Гранта.