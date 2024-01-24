Оборонець "Оклахоми" виконав переможний кидок за лічені секунди до сирени: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

22-річний американець вирішив долю домашнього протистояння з "Портлендом". За рівного рахунку (109:109) він узяв ініціативу на себе та прямісінько перед сиреною виконав класну та влучну спробу на 2 очки від лівого краю.

Домашня перемога дозволила "Оклахомі" стати лідером Західної конференції НБА. Рекорд команди – 30 перемог, 13 поразок. Натомість "Портленд" залишився тут на передостанній сходинці.

Найрезультативнішим у поєдинку став лідер "Тандер" Шей Гілджис-Александер. Він закінчив матч із дабл-даблом (33 очки, 6 підбирань, 10 асистів). Натомість Вільямс додав у скарбничку "Оклахоми" 19 пунктів.

Хто такий Джейлен Вільямс

Уродженець Колорадо, на студентському рівні виступав за Університет Санта-Клари. На драфті НБА-2022 обраний "Оклахомою" під 12-м номером.

Грав у баскетбол у гілбертській школі Перрі в штаті Арізона, куди переїхала його родина. У старших класах виріс на понад 20 см. У коледжі прогресував у кожному новому сезоні Національної асоціації студентського спорту (NCAA). У дебютному сезоні потрапив до Збірної новачків асоціації.

Прізвисько – J-Dub. Його молодший брат Коуді вважається одним із найперспективніших баскетболістів і торік розпочав виступи за "Колорадо Буффалос" в NCAA.