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Тріо українців кинуло виклик новачку "Реала": хто стане "золотим хлопчиком" Європи

Фото: Олександр Сапутін став відкриттям "Зорі" в другому колі УПЛ (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорців

За приз найкращому молодому футболісту Європи Golden Boy-2023 позмагаються чотири представники української Прем'єр-ліги. Вони представляють донецький "Шахтар", луганську "Зорю", київське "Динамо" та полтавську "Ворсклу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tuttosport.

Культове італійське видання оприлюднило список претендентів на престижну нагороду. До списку номінантів потрапили 100 футболістів категорії U-21.

До розширеного списку кандидатів потрапили три українці та молодий легіонер із УПЛ. Кожен із них отримав від організаторів індивідуальний індекс. Джокер "Шахтаря" Кевін Келсі отримав найменший рейтинг – 63,1. Далі йдуть центрбек "Динамо" Максим Дячук (67,2), голкіпер "Ворскли" Павло Ісенко (69,6) та воротар "Зорі" Олександр Сапутін (71,9).

Четверо претендентів отримали індекс на рівні 90 балів і більше. Головними кандидатами на перемогу стали хавбек мюнхенської "Баварії" Джамал Мусіала (98,3), новачок мадридського "Реала" Джуд Беллінгем (95) і півзахисник іспанської "Барселони" Гаві (93). Торік останній якраз і здобув титул Golden Boy.

Уперше Tuttosport визначив "золотого хлопчика" європейського футболу в 2003 році. Тоді ним став нідерландець Рафаель ван дер Ваарт. Із тих пір найчастіше в змаганні перемагали іспанці (4 рази). Українські футболісти не забирали приз, але регулярно потрапляють у список номінантів.

Претенденти на Golden Boy-2023 за стартовими позиціями:

  1. Джамал Мусіала ("Баварія")
  2. Джуд Беллінгем ("Боруссія" Д/"Реал")
  3. Гаві ("Барселона")

...

33. Олександр Сапутін ("Зоря")

43. Павло Ісенко ("Ворскла")

54. Максим Дячук ("Олександрія"/"Динамо")

87. Кевін Келсі ("Шахтар")

До слова, раніше пригадали шлях Черкас до української Прем'єр-ліги впродовж трьох десятиліть.

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