Трио украинцев бросило вызов новичку "Реала": кто станет "золотым мальчиком" Европы

За приз лучшему молодому футболисту Европы Golden Boy-2023 поборются четыре представителя украинской Премьер-лиги. Они представляют донецкий "Шахтер", луганскую "Зарю", киевское "Динамо" и полтавскую "Ворсклу".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tuttosport.
Культовое итальянское издание обнародовало список соискателей престижной награды. В список номинантов попали 100 футболистов категории U-21.
В расширенный список кандидатов попали три украинца и молодой легионер из УПЛ. Каждый из них получил от организаторов индивидуальный индекс. Джокер "Шахтера" Кевин Келси получил самый маленький рейтинг – 63,1. Далее следуют центрбек "Динамо" Максим Дячук (67,2), голкипер "Ворсклы" Павел Исенко (69,6) и вратарь "Зари" Александр Сапутин (71,9).
Четверо претендентов получили индекс на уровне 90 и более баллов. Главными кандидатами на победу стали хавбек мюнхенской "Баварии" Джамал Мусиала (98,3), новичок мадридского "Реала" Джуд Беллингем (95) и полузащитник испанской "Барселоны" Гави (93). В прошлом году последний как раз и завоевал титул Golden Boy.
Впервые Tuttosport определил "золотого мальчика" европейского футбола в 2003 году. Тогда им стал нидерландец Рафаэль ван дер Ваарт. С тех пор чаще других в соревновании побеждали испанцы (4 раза). Украинские футболисты не брали приз, но регулярно попадают в список номинантов.
Претенденты на Golden Boy-2023 по стартовым позициям:
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33. Александр Сапутин ("Заря")
43. Павел Исенко ("Ворскла")
54. Максим Дячук ("Александрия"/"Динамо")
87. Кевин Келси ("Шахтер")
К слову, ранее вспомнили путь Черкасс в украинскую Премьер-лигу в течение трех десятилетий.
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