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Trinity Ukraine вместе с Favbet поставили в Украину еще 2 кареты скорой помощи для фронта

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Среда 03 августа 2022 17:10
Trinity Ukraine вместе с Favbet поставили в Украину еще 2 кареты скорой помощи для фронта Фото: Trinity Ukraine вместе с Favbet поставили в Украину еще 2 кареты скорой помощи для фронта (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Фонд Trinity Ukraine при поддержке Favbet Foundation поставил в Украину еще 2 кареты скорой помощи для нужд фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление фондов.

"Британский фонд Welsh Aid For Ukraine активно помогает Украине через наш фонд Trinity Ukraine. Они собирают средства и выкупают кареты скорой помощи, которые мы привозим в Украину и передаем в самые горячие точки. Уже 5 скорых, которые закупили наши партнеры спасают жизни на Востоке и юге нашей страны. Вот сейчас удалось привезти благодаря поддержке Favbet еще две", - сообщили в Trinity Ukraine.

Кареты скорой помощи наполнены необходимыми медикаментами и оборудованием.

"Каждая дополнительная карета скорой помощи на передовой повышает шанс вовремя оказать помощь раненому на поле боя солдату и спасти ему жизнь. Мы продолжим помогать нашим военным до окончательной победы Украины", - отметили в Favbet Foundation.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития, сейчас 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

Ежемесячно с октября 2021 года фонд перечисляет 100 тыс. грн для реабилитации украинских воинов, пострадавших в зоне АТО и ООС.

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