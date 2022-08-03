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Trinity Ukraine разом з Favbet поставили в Україну ще 2 карети швидкої допомоги для фронту

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Середа 03 серпня 2022 17:10
Trinity Ukraine разом з Favbet поставили в Україну ще 2 карети швидкої допомоги для фронту Фото: Trinity Ukraine разом з Favbet поставили в Україну ще 2 карети швидкої допомоги для фронту (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Фонд Trinity Ukraine за підтримки Favbet Foundation поставив в Україну ще 2 карети швидкої допомоги для потреб фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву фондів.

"Британський фонд Welsh Aid For Ukraine активно допомагає Україні через наш фонд Trinity Ukraine. Вони збирають кошти та викуповують карети швидкої допомоги, які ми привозимо в Україну та передаємо в найгарячіші точки. Вже 5 швидких, які закупили наші партнери рятують життя на Сході та Півдні нашої країни. От зараз вдалось привезти завдяки підтримки Favbet ще дві", - повідомили в Trinity Ukraine.

Карети швидкої допомоги наповнені необхідними медикаментами і обладнанням.

"Кожна додаткова карета швидкої допомоги на передовій підвищує шанс вчасно надати допомогу пораненому на полі бою солдату і врятувати йому життя. Ми продовжимо допомагати нашим військовим до остаточної перемоги України", - зазначили в Favbet Foundation.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку, зараз 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

Щомісяця з жовтня 2021 року фонд перераховує 100 тис. грн для реабілітації українських воїнів, які постраждали в зоні АТО та ООС.

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