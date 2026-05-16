Тримають у таємниці: у київському Ботсаду проводять унікальний експеримент із карликовим бузком

У Національному ботанічному саду імені Гришка в Києві проводять унікальний експеримент із виведення карликового бузку. Якщо дослідження буде успішним, українські науковці зможуть створити компактні сорти.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів завідувач відділу дендрології Ботсаду Гришка, доктор сільськогосподарських наук Юрій Клименко.
Головне:
За словами науковця, експеримент почався з дослідження особливої форми китайського бузку. Зазвичай міжвидові гібриди не дають насіння, тому їх можна розмножувати лише вегетативно. Однак ботанікам вдалося знайти виняток.
"Коли висіяли велику партію - тисячі насінин - і отримали сходи, то помітили серед них унікальні карликові рослини", - розповів Клименко.
Зараз ці рослини вирощують на окремій ділянці ботанічного саду. Науковці поки не демонструють їх публічно, щоб зберегти "наукову таємницю".
У Ботсаду пояснюють, що головна мета експерименту - створити універсальну карликову підщепу для бузку. Принцип роботи схожий на карликові фруктові дерева: якщо звичайний сорт прищепити на низькорослу основу, рослина не виростатиме великою.
"Бузок за своєю природою - досить масивна рослина, а власники сучасних невеликих ділянок хочуть бачити акуратні, компактні кущі", - зазначив науковець.
Якщо експеримент буде успішним, будь-який сорт бузку можна буде зробити мініатюрним.
Юрій Клименко наголосив, що результати таких досліджень не можна оцінити швидко. Деякі проблеми проявляються лише через десятиліття.
"Потрібен час, щоб переконатися у повній сумісності рослин і відсутності дефектів у майбутньому", - пояснив він.
У Ботсаду вже проводили подібні експерименти. Наприклад, намагалися щепити бузок звичайний на бузок угорський. Однак через різну швидкість росту стовбурів конструкція виявилася нестійкою - масивна верхня частина могла ламатися під час сильного вітру.
Над новим експериментом із карликовими підщепами зараз активно працює науковець Василь Горб. У Ботсаду сподіваються, що проєкт стане справжнім науковим проривом у селекції декоративних рослин.
