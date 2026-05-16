Держат в тайне: в киевском Ботсаду проводят уникальный эксперимент с карликовой сиренью

Главное: Уникальное открытие: Ученые Ботсада имени Гришко случайно обнаружили карликовые формы среди тысяч всходов китайской сирени, которая обычно не дает семян.

Как в Ботсаду случайно нашли карликовые растения

По словам ученого, эксперимент начался с исследования особой формы китайской сирени. Обычно межвидовые гибриды не дают семян, поэтому их можно размножать только вегетативно. Однако ботаникам удалось найти исключение.

"Когда высеяли большую партию - тысячи семян - и получили всходы, то заметили среди них уникальные карликовые растения", - рассказал Клименко.

Сейчас эти растения выращивают на отдельном участке ботанического сада. Ученые пока не демонстрируют их публично, чтобы сохранить "научную тайну".

Для чего нужна карликовая сирень

В Ботсаду объясняют, что главная цель эксперимента - создать универсальный карликовый подвой для сирени. Принцип работы похож на карликовые фруктовые деревья: если обычный сорт привить на низкорослую основу, растение не будет вырастать большим.

"Сирень по своей природе - достаточно массивное растение, а владельцы современных небольших участков хотят видеть аккуратные, компактные кусты", - отметил ученый.

Если эксперимент будет успешным, любой сорт сирени можно будет сделать миниатюрным.

Почему научный прорыв может занять годы

Юрий Клименко отметил, что результаты таких исследований нельзя оценить быстро. Некоторые проблемы проявляются только через десятилетия.

"Нужно время, чтобы убедиться в полной совместимости растений и отсутствии дефектов в будущем", - пояснил он.

В Ботсаду уже проводили подобные эксперименты. Например, пытались прививать сирень обыкновенную на сирень венгерскую. Однако из-за разной скорости роста стволов конструкция оказалась неустойчивой - массивная верхняя часть могла ломаться во время сильного ветра.

Над новым экспериментом с карликовыми подвоями сейчас активно работает ученый Василий Горб. В Ботсаду надеются, что проект станет настоящим научным прорывом в селекции декоративных растений.