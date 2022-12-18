Тримають в якості "живого щита". Росіяни припинили випускати українців з окупації

"Рашисти розпочали новий виток терору - тримають жителів, які хочуть виїхати з окупації, на вимушених "новорічних канікулах". За тиждень із захоплених територій 4-х областей - Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської - до Запоріжжя окупанти випустили всього 174 людини", - пише Федоров.

Починають з 15-го грудня росіяни досі не випустили з окупації жодної людини.

Також ворог посилив фільтрацію й на альтернативних шляхах евакуації. Наприклад, раніше можна було виїхати з тимчасово окупованої частини Донецької області або ж Криму в сторону Грузії, Естонії чи Латвії. Проте сьогодні почастішали випадки, коли на кордоні рашисти почали розвертати авто українців назад.

"Тож черговий приклад терору окупантів в дії: вони настільки бояться наступу ЗСУ, що тримають всіх цивільних у заручниках в якості "живого щита", - додає Федоров.