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Тримають в якості "живого щита". Росіяни припинили випускати українців з окупації

Фото: Тримають в якості "живого щита". Росіяни припинили випускати українців з окупації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни припинили випускати українців з окупованих територій. Утримують їх в якості "живого щита" через ризик наступу ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Рашисти розпочали новий виток терору - тримають жителів, які хочуть виїхати з окупації, на вимушених "новорічних канікулах". За тиждень із захоплених територій 4-х областей - Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської - до Запоріжжя окупанти випустили всього 174 людини", - пише Федоров.

Починають з 15-го грудня росіяни досі не випустили з окупації жодної людини.

Також ворог посилив фільтрацію й на альтернативних шляхах евакуації. Наприклад, раніше можна було виїхати з тимчасово окупованої частини Донецької області або ж Криму в сторону Грузії, Естонії чи Латвії. Проте сьогодні почастішали випадки, коли на кордоні рашисти почали розвертати авто українців назад.

"Тож черговий приклад терору окупантів в дії: вони настільки бояться наступу ЗСУ, що тримають всіх цивільних у заручниках в якості "живого щита", - додає Федоров.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Федорова, росіяни викинули ліки та медикаменти у "сіру зону" Запорізької області, коли їх намагалися передати до Мелітополя.

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