Тримайте вікна зачиненими: під Києвом погіршилась якість повітря

Що відомо про забруднення повітря

У Вишневому та Броварах спостерігається підвищений рівень дрібнодисперсного пилу. В інших населених пунктах області перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі не зафіксували.

За даними КОВА, дощ і помірний вітер сприяють осіданню пилу та перемішуванню повітряних мас. Водночас висока вологість і хмарність можуть сповільнювати розсіювання забруднювальних частинок.

У деяких районах, зокрема після нещодавніх обстрілів і задимлень, пил може залишатися в повітрі довше.

Що радять мешканцям

КОВА рекомендує:

тримати вікна зачиненими;

не перебувати тривалий час на відкритому повітрі;

пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря ввімкнути його на максимальний режим.

Особливо уважними радять бути дітям та людям старшого віку, а також тим, хто чутливо реагує на подразнення. Дрібнодисперсний пил може спричиняти дискомфорт під час дихання.

Рівень гамма-випромінювання в області відповідає природному фону. Моніторинг якості атмосферного повітря на Київщині триває, додають в ОВА.