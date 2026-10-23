Держите окна закрытыми: под Киевом ухудшилось качество воздуха

Что известно о загрязнении воздуха

В Вишневом и Броварах наблюдается повышенный уровень мелкодисперсной пыли. В других населенных пунктах области превышения допустимого содержания химических и биологических веществ в воздухе не зафиксированы.

По данным КОВА, дождь и умеренный ветер способствуют оседанию пыли и перемешиванию воздушных масс. В то же время, высокая влажность и облачность могут замедлять рассеивание загрязняющих частиц.

В некоторых районах, в частности после недавних обстрелов и задымлений, пыль может оставаться в воздухе дольше.

Что советуют жителям

КОВА рекомендует:

держать окна закрытыми;

не находиться длительное время на открытом воздухе;

пить достаточно воды;

при наличии воздухоочистителя включить его на максимальный режим.

Особенно внимательными советуют быть детям и людям постарше, а также тем, кто чувствительно реагирует на раздражение. Мелкодисперсная пыль может вызывать дискомфорт во время дыхания.

Уровень гамма-излучения в области соответствует естественному фону. Мониторинг качества атмосферного воздуха в Киевской области продолжается, добавляют в ОВА.