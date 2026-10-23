Держите окна закрытыми: под Киевом ухудшилось качество воздуха

В Вишневом и Броварах Киевской области на утро 23 октября зафиксировали ухудшение качества воздуха. Местных жителей призывают закрыть окна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации.
В Вишневом и Броварах наблюдается повышенный уровень мелкодисперсной пыли. В других населенных пунктах области превышения допустимого содержания химических и биологических веществ в воздухе не зафиксированы.
По данным КОВА, дождь и умеренный ветер способствуют оседанию пыли и перемешиванию воздушных масс. В то же время, высокая влажность и облачность могут замедлять рассеивание загрязняющих частиц.
В некоторых районах, в частности после недавних обстрелов и задымлений, пыль может оставаться в воздухе дольше.
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Особенно внимательными советуют быть детям и людям постарше, а также тем, кто чувствительно реагирует на раздражение. Мелкодисперсная пыль может вызывать дискомфорт во время дыхания.
Уровень гамма-излучения в области соответствует естественному фону. Мониторинг качества атмосферного воздуха в Киевской области продолжается, добавляют в ОВА.