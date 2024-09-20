Тримав в заручниках 500 пацієнтів лікарні. Поплічник Кадирова отримав 11 років в'язниці

В Україні заочно засудили поплічника Рамзана Кадирова, який тримав у заручниках майже 500 пацієнтів лікарні. Він отримав 11 років в'язниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Завдяки доказовій базі Служби безпеки і Національної поліції до тюремного ув’язнення заочно засуджено ще одного воєнного злочинця РФ, який причетний до масових катувань цивільного населення під час боїв за Київ. Мова йде про Данііла Мартинова - екс-заступника начальника управління Росгвардії по Чеченській республіці, який входить до найближчого оточення Кадирова", - йдеться у повідомленні.
Судовий розгляд відбувся у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого). Суд призначив Мартинову 11 років позбавлення волі.
За матеріалами справи, у березні 2022 року зловмисник командував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням.
"Тоді він особисто керував окупаційними загонами "кадирівців", які взяли в заручники 500 осіб, серед яких діти, важкохворі пацієнти медустанови, персонал та місцеві жителі", - зазначили в СБУ.
Крім того, Мартинов віддав наказ замінувати підходи до інтернату, перетворивши цивільну споруду на вогневу позицію окупантів.
"Одночасно ворог розмістив на території медустанови самохідні артилерійські установки та реактивні системи залпового вогню - "Град", з яких обстрілювали прилеглі селища. Під час звільнення громади залишки кадирівського загону разом з ватажком втекли до РФ, кинувши на полі бою поранених бойовиків та військову техніку", - додали у відомстві.
Строк відбування покарання обчислюватиметься з дати фактичного затримання засудженого.
У серпні 2022 року глава Чечні Рамзан Кадиров отримав підозру за злочини в Україні. Тоді підозри отримали і два його поспішники - Данііл Мартинов і Хусейн Межидов.
Раніше Мартинов відповідав за підготовку особистої охорони Кадирова після того, як той відмовився від охорони ФСБ. А Межидов узяв у заручники 200 людей у Гостомелі.
Зазначимо, що у листопаді 2022 року Кадиров був оголошений у розшук.
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