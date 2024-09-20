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Держал в заложниках 500 пациентов больницы. Приспешник Кадырова получил 11 лет тюрьмы

Фото: Даниил Мартынов (росЗМІ)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине заочно осудили приспешника Рамзана Кадырова, который держал в заложниках около 500 пациентов больницы. Он получил 11 лет тюрьмы.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Благодаря доказательной базе Службы безопасности и Национальной полиции к тюремному заключению заочно приговорен еще один военный преступник РФ, который причастен к массовым пыткам гражданского населения во время боев за Киев. Речь идет о Данииле Мартынове - экс-заместителе начальника управления Росгвардии по Чеченской республике, входящего в ближайшее окружение Кадырова", - говорится в сообщении.

Что решил суд?

Судебное разбирательство состоялось в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого). Суд назначил Мартынову 11 лет лишения свободы.

По материалам дела, в марте 2022 года злоумышленник командовал захватом Бородянского психоневрологического интерната с гериатрическим отделением.

"Тогда он лично руководил оккупационными отрядами "кадыровцев", которые взяли в заложники 500 человек, среди которых дети, тяжелобольные пациенты медучреждения, персонал и местные жители", - отметили в СБУ.

Что еще известно о Мартынове

Кроме того, Мартынов отдал приказ заменить подходы к интернату, превратив гражданское сооружение в огневую позицию оккупантов.

"Одновременно враг разместил на территории медучреждения самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня -"Град", из которых обстреливали близлежащие поселки. Во время освобождения общины остатки кадыровского отряда вместе с предводителем скрылись в РФ, бросив на поле боя раненых боевиков и военную технику", - добавили в ведомстве.

Срок отбывания наказания исчисляется с даты фактического задержания осужденного.

Что этому предшествовало

В августе 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров получил подозрение за преступления в Украине. Тогда подозрения получили и два его преспешника - Даниил Мартынов и Хусейн Межидов.

Ранее Мартынов отвечал за подготовку личной охраны Кадырова после того, как тот отказался от охраны ФСБ. А Межидов взял в заложники 200 людей в Гостомеле.

Отметим, что в ноябре 2022 года Кадыров был объявлен в розыск.

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