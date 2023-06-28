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Трильйон доларів ВВП: Зеленський поставив ціль зростання за десять років

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Україна, Середа 28 червня 2023 14:50
Трильйон доларів ВВП: Зеленський поставив ціль зростання за десять років Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Валовий внутрішній продукт України (ВВП) за наступні десять років повинен зрости до 1 трильйона доларів. Зараз ВВП складає 160 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського у Верховній раді.

"П’ятий орієнтир для Української доктрини, який я хотів би запропонувати сьогодні до обговорення, це трансформація за 10 років", - сказав він.

Як зазначив Зеленський, Україна має пройти за цей час такий шлях, який інші народи долали десятиліттями. За його словами, Україна після перемоги матиме особливу увагу, особливу довіру світу - "і кожна прояв такої уваги і довіри маємо спрямувати на розвиток України та усіх аспектів життя в нашій державі".

Зеленський визначив декілька цілей. "Перше: конкретна мета для ВВП України - трильйон доларів. Так, це дуже висока планка, і виглядає начебто нереально, але потенціал України здатен це забезпечити", - сказав він.

За його словами, Україна після перемоги відмовиться від ідеї, ніби праця українців і українок має бути дешевою, бо нібито дешевизна праці наших людей була конкурентною перевагою України.

"Ми ставимо собі за мету досягти такого рівня оплати праці, який можна було би визначити за формулою "сусіди в Євросоюзі плюс 30 відсотків". Це мета, справедлива мета, за цю війну. Україна перемоги зробить ставку передусім на кваліфіковану працю. А отже, на освіту", - додав він.

ВВП України

За даними Держстату, ВВП України за 2022 рік складав 5,2 трлн гривень (160 млрд доларів за середнім офіційним курсом за рік). Таким чином, щоб ВВП досяг 1 трлн доларів, економіка повинна зрости у 6,2 разів, а темпи зростання повинні бути близько 20% на рік.

За даними Держстату, падіння валового внутрішнього продукту України за 2022 рік становило 29,1%.

Офіційні прогнози

Прогноз зростання ВВП України на рівні 3,2% закладений до державного бюджету на 2023 рік у вересні минулого року і з тих пір не змінювався.

У квітні НБУ покращив прогноз зростання економіки України у 2023 році з 0,3% до 2,0%. Із наступного року відновлення економіки пришвидшуватиметься завдяки зниженню безпекових ризиків та повоєнній відбудові.

Водночас МВФ прогнозує зростання економіки України у 2023 році на 1-3%. ЄБРР прогнозує зростання на 1%, Світовий банк - на 0,5%. Усі міжнародній організації відзначають високу невизначеність щодо прогнозів.

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