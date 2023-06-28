Триллион долларов ВВП: Зеленский поставил цель роста за десять лет

Валовой внутренний продукт Украины (ВВП) за следующие десять лет должен вырасти до 1 триллиона долларов. В настоящее время ВВП составляет 160 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в Верховной Раде.

"Пятый ориентир для Украинской доктрины, который я хотел бы предложить сегодня для обсуждения, это трансформация за 10 лет", - сказал он.

Как отметил Зеленский, Украина должна пройти за это время такой путь, который другие народы проделывали десятилетиями. По его словам, Украина после победы будет иметь особое внимание, особое доверие миру - "и каждое проявление такого внимания и доверия должно быть направлено на развитие Украины и всех аспектов жизни в нашем государстве".

Зеленский определил несколько целей. "Первое: конкретная цель для ВВП Украины - триллион долларов. Да, это очень высокая планка, и выглядит вроде бы нереально, но потенциал Украины способен это обеспечить", - сказал он.

По его словам, Украина после победы откажется от идеи, будто труд украинцев и украинок должен быть дешевым, потому что якобы дешевизна труда наших людей была конкурентным преимуществом Украины.

"Мы ставим своей целью достичь такого уровня оплаты труда, который можно было бы определить по формуле "соседи в Евросоюзе плюс 30 процентов". Это цель, справедливая цель, за эту войну. Украина победы сделает ставку прежде всего на квалифицированный труд. А значит, на образование", - добавил он.

ВВП Украины

По данным Госстата, ВВП Украины за 2022 год составлял 5,2 трлн гривен (160 млрд долларов по среднему официальному курсу за год). Таким образом, чтобы ВВП достиг 1 трлн долларов, экономика должна вырасти в 6,2 раза, а темпы роста должны быть около 20% в год.

Официальные прогнозы

По данным Госстата, падение валового внутреннего продукта Украины за 2022 год составило 29,1%.

Прогноз роста ВВП Украины на уровне 3,2% заложен в государственный бюджет на 2023 год в сентябре прошлого года и с тех пор не менялся.

В апреле НБУ улучшил прогноз роста экономики Украины в 2023 году с 0,3 до 2,0%. Со следующего года восстановление экономики будет ускоряться благодаря снижению рисков безопасности и послевоенному восстановлению.

В то же время, МВФ прогнозирует рост экономики Украины в 2023 году на 1-3%. ЕБРР прогнозирует рост на 1%, Всемирный банк - на 0,5%. Все международные организации отмечают высокую неопределенность относительно прогнозов