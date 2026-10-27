Трикутний НЛО та портали в інші виміри: Пентагон розсекретив нові дані з архівів

Свідчення про химерних істот та аналіз ДНК

Згідно з матеріалами розслідування, яке проводила організація Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS), свідки описували зустрічі з "людиноподібними та тваринними аномаліями".

Так, один із чоловіків повідомив про "згорблену істоту заввишки близько 180 см і вагою понад 110 кг, яка мала голову німецької вівчарки, але з людським носом". Вона пересувалася стрибками та видавала гучне виття.

Фото аномальної істоти з архівів Пентагону, яку начебто бачили очевидці (джерело: Michael Demel)

Під час одного з епізодів істота зачепилася за колючий дріт огорожі, де слідчі виявили клапті шерсті. Проте лабораторний аналіз показав звичайне пояснення:

Вилучені з огорожі зразки ДНК повністю збіглися з контрольним зразком домашнього собаки з цієї ж території.

Експерти дійшли висновку, що шерсть належить звичайній тварині, яка вільно пересувалася ділянкою.

"Портали в інші світи" та світлові кулі

У розсекречених документах також містяться свідчення про інші паранормальні явища біля відомого Ранчо Скінвокер у басейні Уїнта.

Одна з жінок розповіла про "прозоре утворення висотою від 9 до 12 метрів, яке коливалося наче вода або гаряче повітря біля озера". Згодом свідок інтерпретувала це як "двері до іншого світу".

Інші очевидці фіксували гіганські тіні, що супроводжувалися риком, волохаті кінцівки у вікнах будинків, а також блакитні світлові кулі, які зависали над деревами й миттєво зникали.

Попри встановлення камер із датчиками руху та збір свідчень, підтвердити надприродне походження цих явищ спеціалістам не вдалося.

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Спостереження таємничого чорного трикутника

Серед розсекречених документів також є звіт двох високопоставлених військових спостерігачів, які заявили про фіксацію загадкового чорного трикутного об'єкта над секретним об'єктом на заході США.

За їхніми розрахунками, апарат рухався зі швидкістю близько 2897 км/год та "нагадував безпілотник із дельта-крилом розмахом від 2,75 до 4,5 метра".

Як зазначають чиновники, об'єкт "не мав жодної з характеристик звичайної військової авіатехніки". Він раптово і безшумно зник за кілька секунд, не залишивши жодного інверсійного сліду чи інших фізичних доказів свого існування.

До звіту було додано лише схематичні зображення силуету, накладені на фотографію каньйону для ілюстрації траєкторії руху.

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Розсекречення архівів та контекст у США

Публікація цих документів відбулася в межах ініціативи адміністрації Дональда Трампа щодо забезпечення прозорості у сфері раніше засекречених даних про НЛО.

Такий крок було здійснено відазу за слуханнями в Конгресі США, де колишні урядовці заявляли про ймовірне приховування владою фактів володіння уламками інопланетних апаратів.

Водночас експерти та історики зазначають, що остання партія оприлюднених Пентагоном матеріалів "виявилася значно меншою за попередні та містить менше 25 текстових документів без відеозаписів чи якісних фотографічних підтверджень".