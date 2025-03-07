Триколісні автомобілі: для кого їх створювали та хто їх купував

Автомобілі на трьох колесах люди навіть не завжди вважають автомобілями, але машини за це не ображаються – вони покірно виконують свої транспортні завдання. Які бувають на диво різноманітними.

Неправильно думати, що зменшувати кількість коліс інженери придумали для економії – для цього, виявляється, є чимало інших чинників, у тому числі, як не дивно, суспільного характеру.

Чому бракує колеса

З технічної точки зору відсутність колеса не сильно впливає на собівартість автомобіля, особливо, якщо ведучими залишали пару коліс. Інші вагомі причини пов’язані з законодавством. Скажімо є країни, де три колеса стають підставою відносити транспортний засіб до класу важких мотоциклів. І тому власник може обходитись мотоциклетним водійським посвідченням. Більше того, у кількох країнах плюсом триколісних машин був податок при купівлі – суттєво нижчий, ніж за чотириколісний транспорт. У Великій Британії цей збір завжди був удвічі нижче, ніж за аналогічного за місткістю чотириколісного транспорту.

Але щоб ви не думали, що всі триколіски якісь неповноцінні, для прикладу покажемо вам кілька характерних моделей, які спираються на дорогу через три точки.

Velorex Oskar: економ-варіант

Так, ця простенька машинка таки створена з метою максимального здешевлення. Проте головна економія в ній аж ніяк не в малій кількості коліс. Oskar замість металевого чи бодай дерев’яного кузову має зварений з трубок просторовий каркас, який обтягувався оболонкою з шкірозамінника. За привод у рух відповідає задня частина мотоцикла Jawa – двигун (250 – 350 куб.см), коробка передач, ланцюговий привод і заднє колесо з маятниковою відвскою. З найпотужнішим двигуном машинка набирає 85 км/год. Випускали транспортний засіб у 1954 - 1971 рр. в Чехословаччині, і позиціонувався він перш за все як соціальний транспорт для осіб з інвалідністю. Крім того, це був службовий транспорт для дрібних держслужбовців, поштарів, агрономів, лікарів у сільській місцевості.

Morgan 3-Wheeler

Спочатку, у 1910-х, британці теж хотіли зекономити. Але незабаром ця комфортабельна альтернатива мотоциклу стала переможницею численних перегонів і раптом стала такою собі фановою машинкою для розваг. Перед Другою Світовою навколо 3-Wheeler’а (від анг. – триколіска) утворився цілий культ, який виробник вміло підтримує і досі. В 1960-ті у виробництві моделі сталася перерва, але складання відновилося в 2012 р. і тривало до 2021-го. Насправді це була нова конструкція, хоча особливо змінювати було і нічого: сучасний, але теж V-подібний двигун (1,8 л і 115 к.с.) так само виставлений попереду передньої керованої осі, і його обертовий момент передається на єдине заднє колесо (між іншим, автомобільне). В результаті цей вражаючий снаряд сягає 100 км/год за 4,6 с. Показово, що купити 3-Wheeler можна було тільки відстоявши з півроку в черзі, а після згортання їх випуску ціни на вживані екземпляри суттєво зросли. Власне, в наші дні Morgan випускає теж триколісну модель Super 3, яка більше схожа на класичний родстер, тільки без одного колеса.

Mazda T-1500

Для європейців це суцільна екзотика, а в багатьох країнах Сходу такий транспорт – нормальна річ. Насправді це вантажівка, в якої мало коліс і низький дорожний податок. Сутність Mazda T-1500 легше зрозуміти, якщо поставити її поряд з фургоном типу Ford Transit чи Volkswagen Transporter – всі троє будуть однакові за розмірами. Т-1500 є найпоширенішою версією, а взагалі були комплектації і з 2,0-літровим двигуном (81 к.с.), і з ще більшою вантажною платформою, на яку можна покласти 1,5 – 2,0 тони. Виробництво триколісних вантажівок серії Т компанія Mazda згорнула лише у 1974 році, але в азійській глибинці вони трапляються і досі.

Reliant Robin

Знову британці, і знову бажання потурати небагатим покупцям. Щоб максимально наблизити комфорт формальної мотоколяски до звичайних чотириколісних машин, компанія Reliant створила практично автомобіль, але без одного переднього колеса. Власників це влаштовувало протягом кількох поколінь моделі, адже замість зайвого колеса вони мали великі пільги у податках та спрощену категорію у водійських правах. Наприклад, модель Robin мала 0,85-літровий двигун (50 к.с.), розвивала прийнятні для 1970-х років 137 км/год і набирала сотню за 16,1 с. Двигун був спереду, ведучі колеса – задні. Під надто довгим капотом поміщалося ще й єдине переднє колесо. Крім Англії, машина випускалась в Греції та Індії – аж до 2001 року.



Коротко

От хто сказав, що автомобіль неодмінно має бути чотириколісним? Машини на трьох колесах і тепер успішно експлуатуються та випускаються у кількох країнах – це і суперпопулярні таксі тук-тук, і чергова версія 3-Wheeler`a від Morgan, а в Китаї бігають триколісні таксі на базі відомих і у нас Chery QQ. І все одно триколіски вважаться екзотикою та справою в першу чергу екстравагантних людей. Але нічого тут не зробиш – автомобільний світ, як і світ людей, великою мірою живе у полоні стереотипів.

При підготовці статті були використані матеріали Autocar і Motor.

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