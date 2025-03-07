Трехколесные автомобили: для кого их создавали и кто их покупал

Автомобили на трех колесах люди даже не всегда считают автомобилями, но машины за это не обижаются - они покорно выполняют свои транспортные задачи. Которые бывают на удивление разнообразными.

Неправильно думать, что уменьшать количество колес инженеры придумали для экономии - для этого, оказывается, есть немало других факторов, в том числе, как ни странно, общественного характера.

Почему не хватает колеса

С технической точки зрения отсутствие колеса не сильно влияет на себестоимость автомобиля, особенно, если ведущими оставляли пару колес. Другие весомые причины связаны с законодательством. Скажем есть страны, где три колеса становятся основанием относить транспортное средство к классу тяжелых мотоциклов. И поэтому владелец может обходиться мотоциклетным водительским удостоверением. Более того, в нескольких странах плюсом трехколесных машин был налог при покупке - существенно ниже, чем за четырехколесный транспорт. В Великобритании этот сбор всегда был вдвое ниже, чем при аналогичном по вместимости четырехколесном транспорте.

Но чтобы вы не думали, что все трехколески какие-то неполноценные, для примера покажем вам несколько характерных моделей, которые опираются на дорогу через три точки.

Velorex Oskar: эконом-вариант

Да, эта простенькая машинка таки создана с целью максимального удешевления. Однако главная экономия в ней отнюдь не в малом количестве колес. Oskar вместо металлического или хотя бы деревянного кузова имеет сваренный из трубок пространственный каркас, который обтягивался оболочкой из кожзаменителя. За привод в движение отвечает задняя часть мотоцикла Jawa - двигатель (250 - 350 куб.см), коробка передач, цепной привод и заднее колесо с маятниковой отвскою. С самым мощным двигателем машинка набирает 85 км/ч. Выпускали транспортное средство в 1954 - 1971 гг. в Чехословакии, и позиционировалось оно прежде всего как социальный транспорт для лиц с инвалидностью. Кроме того, это был служебный транспорт для мелких госслужащих, почтальонов, агрономов, врачей в сельской местности.

Morgan 3-Wheeler

Сначала, в 1910-х, британцы тоже хотели сэкономить. Но вскоре эта комфортабельная альтернатива мотоциклу стала победительницей многочисленных гонок и вдруг стала такой себе фановой машинкой для развлечений. Перед Второй Мировой вокруг 3-Wheeler'а (от англ. - трехколеска) образовался целый культ, который производитель умело поддерживает до сих пор. В 1960-е в производстве модели произошел перерыв, но сборка возобновилась в 2012 г. и продолжалась до 2021-го. На самом деле это была новая конструкция, хотя особо менять было и нечего: современный, но тоже V-образный двигатель (1,8 л и 115 л.с.) все так же выставлен впереди передней управляемой оси, и его крутящий момент передается на единственное заднее колесо (между прочим, автомобильное). В результате этот впечатляющий снаряд достигает 100 км/ч за 4,6 с. Показательно, что купить 3-Wheeler можно было только отстояв с полгода в очереди, а после сворачивания их выпуска цены на подержанные экземпляры существенно выросли. Собственно, в наши дни Morgan выпускает тоже трехколесную модель Super 3, которая больше похожа на классический родстер, только без одного колеса.

Mazda T-1500

Для европейцев это сплошная экзотика, а во многих странах Востока такой транспорт - нормальная вещь. На самом деле это грузовик, у которого мало колес и низкий дорожный налог. Сущность Mazda T-1500 легче понять, если поставить ее рядом с фургоном типа Ford Transit или Volkswagen Transporter - все трое будут одинаковы по размерам. Т-1500 является самой распространенной версией, а вообще были комплектации и с 2,0-литровым двигателем (81 л.с.), и с еще большей грузовой платформой, на которую можно положить 1,5 - 2,0 тонны. Производство трехколесных грузовиков серии Т компания Mazda свернула лишь в 1974 году, но в азиатской глубинке они встречаются до сих пор.

Reliant Robin

Снова британцы, и снова желание потакать небогатым покупателям. Чтобы максимально приблизить комфорт формальной мотоколяски к обычным четырехколесным машинам, компания Reliant создала практически автомобиль, но без одного переднего колеса. Владельцев это устраивало в течение нескольких поколений модели, ведь вместо лишнего колеса они имели большие льготы в налогах и упрощенную категорию в водительских правах. Например, модель Robin имела 0,85-литровый двигатель (50 л.с.), развивала приемлемые для 1970-х годов 137 км/ч и набирала сотню за 16,1 с. Двигатель был спереди, ведущие колеса - задние. Под слишком длинным капотом помещалось еще и единственное переднее колесо. Кроме Англии, машина выпускалась в Греции и Индии - вплоть до 2001 года.



Коротко

Вот кто сказал, что автомобиль непременно должен быть четырехколесным? Машины на трех колесах и теперь успешно эксплуатируются и выпускаются в нескольких странах - это и суперпопулярные такси тук-тук, и очередная версия 3-Wheeler`a от Morgan, а в Китае бегают трехколесные такси на базе известных и у нас Chery QQ. И все равно трехколески считаются экзотикой и делом в первую очередь экстравагантных людей. Но ничего тут не поделаешь - автомобильный мир, как и мир людей, во многом живет в плену стереотипов.

При подготовке статьи были использованы материалыAutocar и Motor.

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