Трибунал ООН осудил бывших руководителей спецслужб Сербии за военные преступления
Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорил к 12 годам заключения бывших руководителей сербской спецслужбы Йовицу Станишича и Франко Симатовича. Обвиняемых осудили за военные преступления.
Об этом сообщает DW.
Следствие доказало их роль в финансировании и вооружении сербских боевиков во время войны в Боснии, которая длилась с 1992 по 1995 год.
Судьи признали Станишича и Симатовича виновными по всем пунктам обвинения, среди которых - соучастие в убийстве как нарушение законов и обычаев войны, принудительные депортации как преступления против человечности. Обвинение касается событий в городе Босански-Шамац в апреле 1992 года.
Сташинич возглавлял Службу государственной безопасности сербского МВД, а Симатович был его подчиненным. Международный трибунал по бывшей Югославии рассматривал их дело в 2013 году и оправдал обоих обвиняемых по всем пунктам из-за недостаточности доказательств. Прокуратура подала апелляцию, и дело отдали на повторное рассмотрение.
Судьи при повторном рассмотрении тоже не увидели достаточных доказательств обвинения Станишича и Симатовича по другим эпизодам. Защита осужденных пообещала обжаловать приговор.
Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов создан для завершения работы, начатой Международным трибуналом по бывшей Югославии, который закрылся 31 декабря 2017 года, и Международным уголовным трибуналом по Руанде, который закрылся 31 декабря 2015 года.
В июне 2020 года суд подтвердил приговор бывшему командующему армией боснийских сербов генералу Ратко Младичу. Его приговорили к пожизненному заключению.
Отметим, в марте 2019 года трибунал в Гааге приговорил бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича к пожизненному заключению. Изначально он был признан виновным в геноциде и преступлениях против человечности и приговорен к 40 годам тюрьмы, однако затем решил обжаловать это решение. В итоге он получил еще более суровый приговор.