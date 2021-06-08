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Резня в Сребренице: суд ООН оставил в силе пожизненный приговор сербскому генералу Младичу

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Амстердам, Вторник 08 июня 2021 20:30
Резня в Сребренице: суд ООН оставил в силе пожизненный приговор сербскому генералу Младичу Фото: сербский генерал Ратко Младич будет отбывать пожизненное заключение (twitter.com/AP)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Судьи Апелляционной платы Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов утвердили пожизненный приговор бывшему сербскому генералу Ратко Младичу за преступления против человечности и нарушение правил ведения войны.

Об этом сообщается на сайте суда в Гааге.

Апелляционная палата единогласно подтвердила предыдущий вердикт, по которому Младич был признан виновным в убийствах, бесчеловечных действиях, преступлениях против человечности, терроре, нападениях на гражданских лиц и захвате заложников.

"Палата подтвердила пожизненный приговор, вынесенный Младичу Международным трибуналом", - отмечается в сообщении.

Радко Младич был арестован сербской полицией 26 мая 2011 года. Он обвиняется Международным трибуналом по бывшей Югославии в организации этнических чисток в ходе боснийской войны 1992-1995гг.

В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии признал Младича виновным по 10 пунктам из 11 за военные преступления в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах, в том числе за геноцид мусульман в Сребренице в 1995 году, тогда погибли около 8 тысяч человек.

Напомним, в мае 2021 года Великобритания согласилась разместить в одной из своих тюрем бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, осужденного на пожизненный срок за геноцид в Сребренице для отбытия наказания. В британском МИД отметили, что Лондон поддержал 30-летнее преследование военных преступников за эти ужасные преступления.

Отметим, в марте 2019 года трибунал в Гааге приговорил бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича к пожизненному заключению. Изначально он был признан виновным в геноциде и преступлениях против человечности и приговорен к 40 годам тюрьмы, однако затем решил обжаловать это решение. В итоге он получил еще более суровый приговор.

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