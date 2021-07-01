Трибунал ООН засудив колишніх керівників спецслужб Сербії за військові злочини

Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів (МЗМКТ) засудив до 12 років ув'язнення колишніх керівників сербської спецслужби Йовіцу Станішича і Франко Сіматовича. Обвинувачених засудили за військові злочини .

Слідство довело їх роль у фінансуванні та озброєнні сербських бойовиків під час війни в Боснії, яка тривала з 1992 по 1995 рік.

Судді визнали Станішича і Сіматовича винними за всіма пунктами звинувачення, серед яких - співучасть у вбивстві як порушення законів і звичаїв війни, примусові депортації як злочини проти людяності. Звинувачення стосується подій у місті Босанскі-Шамац у квітні 1992 року.

Сташиніч очолював Службу державної безпеки сербського МВС, а Сіматович був його підлеглим. Міжнародний трибунал по колишній Югославії розглядав їхню справу в 2013 році і виправдав обох обвинувачених за всіма пунктами через недостатність доказів. Прокуратура подала апеляцію, і справу віддали на повторний розгляд.

Судді при повторному розгляді теж не побачили достатніх доказів звинувачення Станішича і Сіматовича за іншими епізодами. Захист засуджених пообіцяв оскаржити вирок.

Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів створений для завершення роботи, розпочатої Міжнародним трибуналом щодо колишньої Югославії, який закрився 31 Грудня 2017 року, і Міжнародним кримінальним трибуналом щодо Руанди, який закрився 31 Грудня 2015 року.