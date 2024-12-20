Три загрози від ялинки: як правильно перевезти святкове дерево в авто

Татусі з досвідом добре знають, що різдвяне дерево – вантаж дуже підступний і може залишити по собі в машині довгу пам’ять. Варто врахувати це, коли ви будете стояти з нашвидку змотаною ялинкою перед своїм відкритим багажником. Інакше вам доведеться витратити певний час та кошти на повернення інтер’єру до первинного стану – особливо якщо вам пощастило придбати сосну чи ялину, які особливо щедрі на різного роду сюрпризи.

Отже, найтиповіші помилки при перевезенні ялинки такі:

Не скрутили гілки як слід. В принципі, всі види різдвяних дерев – і ялинка, і сосна, і смерека – "порадують" перевізника якостями гарпуна. Вони легко входять у багажник/салон і погано з нього виходять. Але проблеми почнуться ще до того, як стане питання розвантаження: незв’язані гілки розправляться в усі боки, і десь подряпають оббивку, десь засіють голками, а десь просто зламаються. Тому перед поїздкою по ялинку треба приготувати мотузку, яка у двічі-тричі довше за висоту деревця – для його змотування. А взагалі, як показує давній дідморозівський досвід, перш ніж ув’язати дерево мотузкою, його слід загорнути у якісь цупкий суцільний матеріал – плівку або старий плед. Це буде гарантією того, що жодна гілочка не зачепиться за проріз багажника або деталі інтер’єру;

Не затулили оздоблення салону. Як би ретельно не були ув’язані гілки, хвойне дерево може вимазати інтер’єр своїм клейким соком, який відмити дуже важко – якщо взагалі можливо. Причому про місця виділення смоли на вашому дереві можна дізнатися лише коли воно відігріється у салоні і "заплаче" у теплі. До того під час руху машини ялинка може зміститись і збільшити площу "покриття" смолою. Тому навіть якщо перед завантаженням ви обгорнули деревце якимось матеріалом, дуже бажано окремо застелити багажник чимось типу старої ковдри;

Не врахували розміри. Далеко не кожна ялинка поміститься у машину повністю, і в цьому немає нічого страшного: цілком можливо залишити його частину зовні. Треба тільки дотриматись Правил дорожнього руху і забезпечити порядок у місці контакту кришки багажника з деревом. І саме остання проблема відбере у вас найбільше часу: в залежності від конструкції машини, кришка багажника або лежатиме на ялинці, або буде прагнути піднятись у максимально горішнє положення. І перше, і друге недобре. Тож кришку треба зафіксувати на відстані від дерева, яке сторчить назовні – наприклад, підклавши у щілину внизу щось пружне (наприклад, одну-дві закриті п’ятилітрові пляшки з-під води) і притягнувши кришку мотузкою. Щодо ПДР – українські Правила (п. 22.4) наказують у випадку, якщо вантаж виступає за габарити машини назад більше як на один метр, позначати його червоно-білим прапорцем розміром 400х400 мм або ліхтарем (п.30.3).

Коротко

До перевезення живої ялинки будь-якого виду дійсно треба підготуватись, навіть якщо ви будете купувати її у фірмовій пакувальній сітці і навіть якщо у вас достатньо велика машина. Обов’язково прихопіть з собою якісь щільний матеріал, яким можна буде застелити багажник і ту частину салону, куди ялинка вторгнеться. Врахуйте, що в плані наслідків особливо небезпечна нижня частина дерева, адже на ній і гілки більші, і відділення смоли більш щедре.